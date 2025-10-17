x

Esta es la facción del Clan del Golfo que armó asonada y genera temor en la vía Medellín-Bogotá

La subestructura Gener Morales está también detrás de la violencia en los municipios de Rionegro, Marinilla y Guarne.

  • Durante la asonada en el corregimiento La Danta, de Sonsón, hubo quema de varios vehículos y hasta bloqueos en la autopista Medellín-Bogotá, entre Río Claro y Doradal en una aparente defensa de alias Don Hugo (detalle). FOTO CAPTURA DE VIDEO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

17 de octubre de 2025
bookmark

Vehículos incendiados, la vía Medellín-Bogotá bloqueada y una comunidad en contra del Ejército fue el panorama el pasado puente festivo en el corregimiento La Danta, zona rural de Sonsón. Todo por un operativo que pretendía dar con un cabecilla del Clan del Golfo que genera temor en este territorio y además abandera la guerra en el resto del Oriente antioqueño contra la banda El Mesa.

La persona por la que iban las tropas del Ejército era alias don Hugo o La H, quien sería el cabecilla de la subestructura Gener Morales, una facción que surgió de la división del Clan Isaza y que habría asumido el control criminal en el Magdalena Medio antioqueño.

En este procedimiento del Ejército fue dado de baja un presunto integrante de este grupo criminal, además de que las comunidades, al parecer instrumentalizadas, quemaron varios vehículos y hasta se les señala de tumbar un árbol en esta zona para bloquear el paso en la vía Medellín-Bogotá, sembrando terror entre quienes transitaban por esta vía.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, expresó que “es una estructura delincuencial que en algunos casos, a través de la intimidación y el constreñimiento, hace acciones en contra de la población civil, haciéndolos amotinarse para efectuar asonadas”. Aunque la asonada fue controlada y las autoridades pudieron sacar a la persona dada de baja en este procedimiento, no pudieron capturar a don Hugo, un criminal con trayectoria en esta parte de Antioquia.

¿Quién es don Hugo?

Hugo Gómez, nombre de pila de alias don Hugo o La H, tiene historia como integrante del Clan Isaza, una estructura creada por Ramón Isaza Arango, alias El Viejo, y que controló desde el 2010 el crimen en el Magdalena Medio, tras la desmovilización de las AUC.

Entérese: Operativo en La Danta de Sonsón contra el Clan del Golfo terminó en asonada contra las autoridades

Este hombre fue capturado el 2 de diciembre de 2019 en una finca de Sonsón y trasladado a la cárcel Pedregal, de Medellín, donde fue condenado a seis años, mediante preacuerdo, por concierto para delinquir, porte ilegal de estupefacientes y tráfico de armas.

Sin embargo, cuando apenas comenzaba su condena, el 14 de octubre de 2022, el gobernador de un resguardo indígena de Caquetá mandó una carta diciendo que este hombre era integrante de esta comunidad, bajo el argumento de las leyes que validan la autonomía de los pueblos aborígenes, todo pese a que había nacido en Sonsón en 1973. Con este argumento fue trasladado al resguardo indígena Ismuina, en Caquetá, y días después fue visto de nuevo en las calles de Doradal, Puerto Triunfo.

Mientras don Hugo intentaba recobrar su libertad, el Clan Isaza era absorbido por el Clan del Golfo en esta parte del departamento, pero para su operatividad hubo una división entre dos facciones para distribuirse los territorios que tenía control: la Gener Morales y Pacificadores de Samaná.

Le puede interesar: Encerrados bajo fuego: víctimas de confinamiento se dispararon 557% en Antioquia

Lo primero es que en 2018 el Clan del Golfo, por su cuenta, ya tenía presencia en esta región mediante el frente Alberto Padilla, dependiente del bloque Héroes del Caribe y que tenía como cabecilla a alias Gener Morales. Cuando en el 2022 fue abatido este cabecilla, y con alias Chiquito Malo como máximo líder del Clan del Golfo, se generó una integración con el Clan Isaza y posteriormente las divisiones mencionadas.

Los Pacificadores del Samaná están en el norte del departamento de Caldas y el sur del Magdalena Medio, mientras que la Gener Morales se encargó del Magdalena Medio antioqueño y de abanderar la expansión hacia el Oriente antioqueño. El primer cabecilla de la Gener Morales fue Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, quien fue abatido el 29 de septiembre del año pasado, y lo relevó Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, quien cayó a manos de la fuerza pública en febrero de este año.

Luego de estas dos muertes, alias don Hugo habría tomado las armas de este grupo armado y su prioridad no solo pasaría por mantener el control en el Magdalena Medio, sino ampliar de una vez por todas su poderío en el Oriente, según fuentes de inteligencia.

De hecho, esta subestructura es la que está detrás de las confrontaciones con la banda El Mesa, de Bello, en Rionegro, El Santuario, Marinilla, Guarne y El Carmen de Viboral.

El alcalde de Marinilla, Julio César Serna, manifestó que “lo que tenemos conocimiento es que hay un interés del Clan del Golfo de querer retomar esas plazas de vicio que hay en el municipio, lo que viene generando ataques sicariales y hechos macabros que buscan generar miedo”.

Esto ha llevado a que durante este año, al 30 de septiembre, se hayan registrado 142 homicidios en el Oriente, tres casos menos que el año pasado, pero con dos cadáveres abandonados en bolsas y uno más desmembrado.

Utilidad para la vida