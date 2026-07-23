Liberan a Yamit Beltrán, el minero secuestrado en incursión armada en Caucasia

Yamit Beltrán, el empresario minero que había sido secuestrado la semana pasada, el 17 de julio, por un grupo armado ilegal en el corregimiento de Cuturú, zona rural de Caucasia, fue liberado y ya se encuentra nuevamente con su familia, según confirmaron las autoridades.
La liberación pone fin a varios días de incertidumbre en esta población del Bajo Cauca antioqueño, donde familiares, amigos y habitantes realizaron marchas, velatones y jornadas de oración para exigir su regreso con vida.
Aunque hasta el momento no se han revelado las circunstancias en las que recuperó la libertad ni si hubo algún operativo o mediación para lograrla.
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