Así puede apoyar a cinco fundaciones y entidades que entregan útiles a niños de Antioquia

Si por alguna razón pretende ayudarle a un niño a que tenga útiles escolares aptos para poder iniciar su año académico hay varias personas que están dedicadas en esta temporada de año.
Hay algunas organizaciones consolidadas como Útiles de Corazón, que desde 2008 viene realizando esta labor para luego entregarles kits completos a los estudiantes de las zonas más necesitadas. Para este año el objetivo es lograr que 850 niños de Montebello, Antioquia, puedan tener cuadernos, lapiceros y demás elementos para poder estudiar sin problemas.