Así puede apoyar a cinco fundaciones y entidades que entregan útiles a niños de Antioquia

Si por alguna razón pretende ayudarle a un niño a que tenga útiles escolares aptos para poder iniciar su año académico hay varias personas que están dedicadas en esta temporada de año. Hay algunas organizaciones consolidadas como Útiles de Corazón, que desde 2008 viene realizando esta labor para luego entregarles kits completos a los estudiantes de las zonas más necesitadas. Para este año el objetivo es lograr que 850 niños de Montebello, Antioquia, puedan tener cuadernos, lapiceros y demás elementos para poder estudiar sin problemas.

A estas iniciativas se les han unido otras organizaciones y personas particulares que buscan beneficiar comunidades de alguna parte del departamento, de acuerdo con sus análisis y los enlaces con las comunidades. El principal objetivo de estas actividades solidarias es que los niños puedan ir a clases con condiciones dignas para estudiar y con ello poner su granito de arena para que no se desescolaricen. Cualquier persona interesada se puede contactar con algunas de las entidades o personas que lideran estas campañas para hacer la entrega de los cuadernos, lápices, lapiceros o cualquier otro elemento que le pueda permitir a un niño estudiar sin problemas.

850 listas, meta de Útiles de Corazón

Durante 18 años, Andrés Polanía ha liderado la campaña de Útiles de Corazón, con la que recolectan listas escolares completas para las familias más necesitadas de Medellín y Antioquia. Este año no fue la excepción y la meta es conseguir los suficientes textos para completar 850 listas escolares. “Buscaremos este año armar 850 listas escolares, todas diferenciales, para los estudiantes de 25 veredas y un corregimiento del municipio de Montebello, Antioquia. Cada una tendrá los insumos de acuerdo con las necesidades de los estudiantes”, explicó Polanía sobre la iniciativa para 2026. Los interesados en donar pueden hacer sus aportes en la cuenta de ahorros Bancolombia 377 0000 6629 o se pueden entregar útiles hasta el 27 de enero. La entrega de los mismos se hará el 31 de enero, en una jornada. Mayores informes: 301 4692646 Entérese: Útiles para soñar: lanzan campaña para que ningún niño en Medellín se quede implementos escolares

Kits escolares para los niños de Caldas, Antioquia

Cuando se habla de Colectivo Solidario en Caldas, una de las primeras iniciativas que se viene a la cabeza es la recolección de kits escolares para los estudiantes de las instituciones educativas más vulnerables de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Diego Alexánder Gómez, integrante de este colectivo y líder de esta iniciativa, aseguró que la meta para este año es conseguir los 400 kits escolares completos para entregar. “Cada kit tiene tres cuadernos, colores, lapiceros, sacapuntas, pegamento, regla y todo lo que requieran los niños para poder estudiar”, manifestó. Los interesados en apoyar esta iniciativa pueden contactarse al 311 3843987 y así poder pactar un encuentro para entregar estos elementos. También en ese número se dan las condiciones si quieren donar dinero.

Textos para un colegio de San Antonio de Prado

Para que ningún estudiante del Centro Educativo El Salado, en el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, se quede sin cuadernos, lápiz o cualquier útil escolar, dos docentes de esta institución abanderaron una campaña en la que se están recibiendo cualquiera de estos elementos para formar listas que beneficiarán a los alumnos de cualquiera de las sedes rurales. María Victoria Loaiza, una de las profesoras y quien abandera la iniciativa, manifestó que esperan recolectar 170 kits escolares, con sus respectivas mochilas, los cuales serán entregados a cada uno de los estudiantes que más lo necesiten. Con esta donación se beneficiarían a las sedes Astillero, Montañita, Potrerito, Quebrada Larga y Yarumalito. Para más detalles sobre cómo donar, pueden contactarse al 301 3353663 o al 3113503416. Le puede interesar: En Medellín se venderán más útiles escolares y más baratos

Recogen útiles para los niños de Andes, Antioquia

“Así sea un cuaderno o un lápiz, todo suma”. Esta es la consigna de la campaña que lidera Jacques León Bracamonte, un líder social y comunitario que para este año está haciendo la recolección de útiles escolares para tres instituciones educativas del corregimiento Santa Rita, de Andes, uno de los territorios más afectados por la violencia en el Suroeste antioqueño. La iniciativa de este líder es recolectar entre 300 y 500 kits escolares para quienes estudian en las veredas San Pedro Arriba, San Pedro Abajo y en Media Luna. “Cualquier útil escolar en buen estado puede hacer muy feliz a un niño antes de comenzar clases”, manifestó Bracamonte. Para coordinar la entrega de los útiles, pueden contactarse al 305 2603216 y allí se define cómo hacen llegar estos apoyos educativos.

IPS quiere aportar su grano de arena