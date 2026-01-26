Gobernación de Antioquia le pidió al MinJusticia que inicie cuanto antes fumigaciones de cultivos de coca con drones

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó formalmente a través de una carta al Ministerio de Justicia la autorización inmediata para iniciar la erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante el uso de drones y aspersión terrestre en el departamento.
La petición, dirigida al ministro Andrés Idárraga en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, busca frenar el crecimiento exponencial de los sembradíos de coca en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste.