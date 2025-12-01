El exgerente de EPM, Federico Restrepo Posada, se lanzará al Senado

Uno de los principales aliados de Sergio Fajardo, Federico Restrepo Posada, anunció este lunes que se lanzará al Senado de la República en las elecciones del próximo 8 de marzo. Lo hará por Ahora Colombia, una coalición conformada por los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso.
Restrepo Posada fue gerente de EPM entre abril de 2008 y enero de 2012 y es ingeniero civil de la Facultad de Minas de Colombia. Además, tiene un máster en ciencias en ingeniería con énfasis en hidrología y planeación del recurso hídrico de la Universidad de Mississippi, en Estados Unidos.