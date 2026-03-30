Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Tremendo susto en la autopista Medellín-Bogotá: familia de hipopótamos invadió la autopista en la noche

El hecho se registró en jurisdicción de Puerto Triunfo, cerca a la Hacienda Nápoles. Autoridades alertan a viajeros de esta vía para que presten atención en la zona.

  Así, en medio de la vía, fueron vistos 3 hipopótamos en la Medellín - Bogotá. Imagen tomada de redes sociales.
El Colombiano
hace 3 horas
Una vez más en Antioquia, los hipopótamos son los protagonistas, y no precisamente por algo que favorezca a su especie. Durante el fin de semana pasado del 28 y 29 de marzo, en la autopista Medellín - Bogotá en jurisdicción de Puerto Triunfo, cerca a la Hacienda Nápoles, se presenció una escena tan llamativa como preocupante.

En medio de la noche, como cualquier peatón que va a cruzar una calle, había tres hipopótamos atravesados en la vía, quienes por fortuna fueron avistados por los conductores que transitaban a esa hora por allí. En un video que se publicó en redes sociales, se puede apreciar cómo los individuos caminan lentamente, con su paso característico, y de a poco se van orillando a borde de carretera, para incorporarse de nuevo a la zona verde contigua al pavimento.

El hecho, además de generar asombro, causó preocupación tanto en los actores viales como en los internautas, pues “de milagro” los hipopótamos no fueron arrollados por un vehículo ni hirieron a ningún transeúnte en la zona.

Cornare, al conocer el caso, se pronunció y explicó que es una situación que va más allá de un simple control de la especie, y que a pesar de implementar acciones para contener la problemática, no depende únicamente de lo que hagan ellos como autoridad ambiental.

“Es una problemática que desborda nuestras capacidades institucionales, financieras y técnicas, y para llevar a cabo las posibles soluciones se requiere una articulación entre muchas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Ambiente”, dijo David Echeverri López, jefe de la Oficina de Biodiversidad de Cornare.

Ahora que empezó la Semana Santa, es claro que el tránsito de vehículos por las vías del departamento aumentará, por lo que desde Cornare la recomendación es a transitar con precaución, específicamente por la autopista Medellín - Bogotá a la altura de Doradal en Puerto Triunfo, y más, teniendo en cuenta que desde la entidad se ha identificado que los hipopótamos en estado silvestre están apareciendo en las carreteras de manera más habitual.

A la fecha, Cornare ha realizado 33 esterilizaciones a hipopótamos en Antioquia, una cifra que de acuerdo con Echeverri López puede parecer casi irrisoria para la comunidad pero, por el contrario, es un número muy valioso si se considera el excesivo costo de cada cirugía y el nivel de complejidad para llevarla a cabo.

“Es una especie que genera un riesgo a los ecosistemas y a las personas por tener un comportamiento impredecible, y esto hace que en algunos momentos la gente piense que puede acercarse a estos animales cuando no es así, pues pueden atacar como de hecho ya ha pasado. Ante una problemática de estas dimensiones, tenemos que estar atentos, denunciar a autoridades ambientales, locales o la Policía cuando vean a los hipopótamos en las vías”, agregó.

Adicionalmente, hizo énfasis en que las intenciones para trasladar a los hipopótamos a otros países vecinos como Ecuador y México siguen vigentes, territorios donde se cuenta con zoológicos más dotados y una mejor capacidad para garantizar la seguridad y el cuidado de estos ejemplares, no obstante, todo dependerá de la celeridad que se le dé o no a los trámites desde el Gobierno Nacional, que tampoco ha mostrado mayor interés en esta problemática.

¿Negligencia del Estado con los hipopótamos?

Según estimaciones de Cornare, la población de hipopótamos en el Magdalena Medio es de cerca de 220 ejemplares, pero los estudios señalan que si no se toman decisiones drásticas podría llegar a ser más de 1.000 en 10 años, pues no tienen depredadores naturales, como sí los tienen en África, donde hay leones, hienas o cocodrilos.

Aunque el problema es difícil de resolver, sobre todo por lo costoso que puede ser capturar, transportar y conseguir quien reciba a estos animales, lo grave es que el Gobierno Nacional ha tenido en bandeja de plata las soluciones y las ha dejado pasar. Ni raja ni presta el hacha.

A finales de 2024, el periodista y activista medioambiental Nicolás Ibargüen fue contactado por representantes del santuario animal Vantara, ubicado en Gujarat, India.

Vantara es un inmenso y multimillonario refugio de vida silvestre, financiado por Anant Ambani —hijo de una de las familias más ricas de Asia—. Tiene más de 12 kilómetros cuadrados de extensión y un hospital veterinario de última tecnología.

Tras visitar las instalaciones y quedar impresionado con el lugar, Ibargüen trajo a Colombia una propuesta concreta estructurada por el santuario para trabajar de la mano con el Gobierno Nacional en el traslado paulatino y escalado de los animales. Ellos pagaban todo.

“Me pasaron una propuesta muy concreta para trabajar de la mano del gobierno de Colombia para reducir la población de los hipopótamos en Colombia a menos de 30 individuos en 5 años”, explicó Ibargüen.

Pero luego no pasó nada. “Después de eso no volvimos a recibir ninguna respuesta del gobierno. Tampoco se han vuelto a comunicar ni han adelantado nada en este tema”, lamentó.

Antecedentes con hipopótamos en el Magdalena Medio

En noviembre del año pasado, el influencer español Dani Illescas, que estaba de visita en Antioquia, se llevó un gran susto. A través de un video publicado en sus redes sociales, dejó constancia de su encuentro con un hipopótamo en Doradal, Puerto Triunfo, mientras se dirigía en un vehículo.

“Es una locura verlo así”, fueron las pocas palabras que atinó a decir Illescas mientras el vehículo transitaba lento y el hipopótamo los observaba sin moverse desde el borde de la vía, sobre una franja de manga al lado de lo que parece ser un condominio.

Si bien en esa oportunidad no hubo mayor novedad -por fortuna para el hombre y el animal-, en 2023 las cosas pintaron diferente.

En abril de ese año, también en la autopista Medellín - Bogotá, un vehículo particular chocó contra un hipopótamo que se paseaba por la mitad de la vía. El accidente, que dejó a los dos pasajeros lesionados, sucedió a la altura de Doradal, en Puerto Triunfo.

La peor parte la llevó el hipopótamo, quien murió tras el impacto y quedó tirado en la mitad de la vía. Por su parte y producto del choque, el carro quedó en pérdida total, y si bien los ocupantes del mismo fueron trasladados a centros asistenciales, se recuperaron satisfactoriamente.

