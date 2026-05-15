¿Por qué Hidroituango necesita subir el embalse antes de que llegue El Niño?

Desde el pasado 21 de abril, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) tiene sobre su escritorio una solicitud que podría cambiar la operación de Hidroituango: elevar el nivel máximo del embalse de los actuales 408 metros sobre el nivel del mar a los 420 metros. Aunque en el papel la diferencia parece corta, subir 12 metros el nivel del embalse tiene un impacto significativo: permitiría almacenar más de 390 millones de metros cúbicos de agua adicionales, equivalentes a la generación de una planta térmica de 130 megavatios de capacidad, o a 15 días de demanda energética de una ciudad como Medellín. Le puede interesar: Para evitar apagón por ‘El Niño’, gobernador pide autorizar que Hidroituango embalse más agua El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respaldó la solicitud en el encuentro de la Andi en Medellín, donde advirtió que ampliar la capacidad del embalse es clave para enfrentar un posible Súper Fenómeno de El Niño y conjurar el riesgo de un apagón nacional. Luego de que EPM radicara la solicitud, la Anla ya realizó una visita al embalse para recaudar información. El proceso podría resolverse antes de tres meses.

Abecé del embalse

El embalse de Hidroituango está diseñado para operar a 420 msnm; sin embargo, hoy la altura máxima permitida es 408 metros. El almacenamiento actual representa el 53% del volumen útil. ¿Por qué hoy EPM no puede llegar a los 420 metros? Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación de Energía de EPM, explicó que en esos 12 metros de diferencia necesitan remover la cobertura vegetal en las laderas del embalse para que ese material orgánico no quede sumergido. Lea además: “Hidroituango ha contribuido a mitigar las crecientes”: EPM se pronuncia sobre proceso que le abrió la Anla Para hacer esa remoción de esa cobertura se requiere el permiso de la Anla. “Necesitamos, mediante un trámite de cambio menor en la licencia, que nos autoricen hacer la remoción de la cobertura vegetal en unas 68 hectáreas”, dijo Mejía Reyes.

El directivo explicó que una vez tengan luz verde de la autoridad ambiental podrán despejar el terreno porque son predios que ya EPM adquirió. Dado que el embalse de Ituango tiene una extensión de 3.800 hectáreas, el incremento progresivo de su nivel será en forma controlada y lenta para preservar la fauna. Se estima que, con el flujo actual, la subida del embalse tarde unos 34 días, si se eleva 35 centímetros cada día. Mejía Reyes dijo que esperan lograr el permiso y tener el embalse en su nivel máximo para octubre, cuando justo empieza el trimestre del año en el que el río Cauca tiene los caudales más altos, según su tendencia histórica. “Al tener el embalse en un nivel más alto, la presión del agua que entra a las turbinas es mayor; con más presión podemos entregar incluso más megavatios porque hay más fuerza del agua al contar con mayor capacidad almacenada en el embalse”, explicó el directivo.