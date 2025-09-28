x

Fallece corredor de 48 años en la Carrera de las Rosas 2025 en Medellín

La organización confirmó la muerte de Carlos Enrique Restrepo tras una emergencia médica durante el recorrido de 5K.

    Durante el evento en Medellín una persona falleció. Foto: cortesía Carrera de las Rosas.
El Colombiano
28 de septiembre de 2025
bookmark

La Carrera de las Rosas informó con profundo dolor el fallecimiento de Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, quien sufrió una emergencia médica mientras participaba en el recorrido de 5 kilómetros en Medellín. De inmediato recibió atención del equipo médico y de las ambulancias dispuestas en el evento, y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Medellín. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no fue posible salvar su vida.

En un comunicado oficial, la organización expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del corredor, asegurando que la salud, el cuidado y el bienestar de los participantes han sido y seguirán siendo la principal prioridad de esta carrera que busca promover la vida.

Lea también: En la Carrera de las Rosas, lo importante no era llegar primero, sino dar esperanza. Así transcurrió el evento

Desde su creación en 2016 por la Fundación AlmaRosa, con la iniciativa de Lina Hinestroza, sobreviviente de cáncer de mama, y la empresa JAO, la Carrera de las Rosas ha buscado transmitir un mensaje de vida y esperanza, especialmente a las mujeres. La edición de Medellín 2025 reunió a más de 10.000 personas que recorrieron distancias de 2K, 5K, 10K, 15K y 21K, celebrando la vida y rindiendo homenaje a quienes enfrentan el cáncer de mama.

El evento también se destacó por su enfoque ambiental: más de 77.000 botellas distribuidas durante la carrera fueron recuperadas con la participación activa de recicladores de oficio, garantizando su correcta reutilización y promoviendo la circularidad en grandes eventos deportivos.

No es la primera vez que una tragedia así ocurre en Colombia

El fallecimiento de Carlos Enrique Restrepo ocurre en un contexto reciente de incidentes en carreras masivas en Colombia. En la Media Maratón de Bogotá, Pedro Enrique Rodríguez, de 45 años, murió antes de llegar a la meta de 10K. Según la familia, hubo omisiones en la atención médica: la ambulancia tardó aproximadamente 20 minutos en llegar al punto donde Rodríguez colapsó, no había personal suficiente para prestar auxilio, y el desfibrilador utilizado aparentemente no funcionaba.

Además, el reglamento de la carrera indicaba que, en caso de emergencia, los participantes debían llamar al 123, algo que la familia consideró inaplicable en esas circunstancias.

Entérese: El running: esa locura contagiosa que impulsa a correr

