Lujosas camionetas y casas con piscina: ocupan bienes por $9.000 millones a banda que extraía oro ilícito en Antioquia

Lujosas propiedades, camionetas y motocicletas forman parte de los bienes que las autoridades ocuparon con fines de extinción de dominio a una estructura delincuencial organizada que se dedicaba a la extracción ilegal de oro en Buriticá, Occidente de Antioquia.
El procedimiento lo hizo la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, que impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre los bienes, porque habrían sido adquiridos con recursos que provenían de la minería ilegal en yacimientos de oro de Buriticá o que estaban al servicio de la actividad ilícita en el municipio.