Incautan bienes por $9.000 millones al Clan del Golfo en Butiricá y Santa Fe de Antioquia

Las autoridades del departamento anunciaron los resultados de la operación Occidente Dorado II con la que se realizó la extinción de dominio de bienes avaluados en $9.000 millones que habrían sido adquiridos por medio de la minería ilegal de oro en Antioquia por parte de un grupo armado del departamento.
La lista de lo incautado por la Policía –por medio de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental– aparecen 10 inmuebles (incluido un eco-hotel en zona turística, apartamentos y casa fincas), tres sociedades comerciales, dos establecimientos de comercio, 1 título valor, cuatro camionetas de alta gama, dos camperos y nueve motocicletas.