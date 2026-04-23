ALFA: la estrategia de $31.000 millones con la que Antioquia busca mejorar la lectura desde la infancia

La Gobernación de Antioquia puso en marcha una estrategia para mejorar algo básico pero clave en la educación: que los niños aprendan a leer y escribir bien desde sus primeros años en el colegio.
Se trata del programa ALFA, una iniciativa que busca fortalecer estas habilidades en estudiantes de Primaria en 116 municipios del departamento. En total, más de 92.000 niños de Transición, Primero y Segundo grado se beneficiarán con esta apuesta, que cuenta con una inversión de casi $31.000 millones.
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