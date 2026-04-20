Balacera en establecimiento comercial de Yarumal dejó dos muertos y seis lesionados

Mientras se encontraban departiendo decenas de personas dentro de un establecimiento comercial de la zona rosa de Yarumal, Norte antioqueño, hombres armados ingresaron al mismo y dispararon contra las personas que allí se encontraban. Dos muertos y seis heridos dejó este ataque armado.
Los hechos se registraron en la zona de La 70, en la centralidad de esta localidad, luego de que presuntos integrantes de la subestructura Julio César Vargas Torres del Clan del Golfo buscaran a personas que estarían vinculadas con este grupo armado.