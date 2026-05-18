Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Homicidios de dos jóvenes en ocho horas en El Ajizal, Itagüí, agrava crisis de seguridad ¿qué está pasando?

Un cabecilla asesinado, un menor hallado en una zona boscosa y unos panfletos revelan una crisis de seguridad en este barrio de Itagüí.

  • En este callejón de tierra de la vereda Ajizal, de Itagüí, ocurrió el asesinato de Johan Alexánder Agudelo Hernández, de 20 años, y quien era conocido con el alias de 55. Fue el primero de los dos asesinatos. FOTO: ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ
Santiago Olivares Tobón
Metro

hace 2 horas
En cuestión de ocho horas y a unos cinco minutos caminando de distancia, dos hombres fueron asesinados en la vereda El Ajizal, una de las zonas con mayores complejidades de orden público de Itagüí. Estos hechos se suman a los crímenes de un cabecilla del grupo criminal del sector, la desaparición de un menor al que encontraron enterrado en una zona boscosa y la repartición de panfletos amenazando extranjeros.

El primer asesinato ocurrió a las 3:30 p. m del domingo en un sector conocido como Las Piscinas. Hombres armados dispararon contra Johan Alexánder Agudelo Hernández, de 20 años, a quien persiguieron hasta un callejón en tierra. Al alcanzarlo lo dejaron gravemente herido.

Luego de propinarle seis heridas con arma de fuego en la cabebeza, el pecho y la espalda, los criminales escaparon, mientras que los vecinos lo llevaron en un vehículo rumbo a la Clínica Antioquia, de este municipio, donde llegó sin signos vitales.

Cuando aún en las calles de esta vereda itagüiseña se estaba hablando de este primer asesinato, a Émerson Peña Julio, un costeño de 30 años, lo asesinaron dentro de una vivienda, donde se estaba tratando de ocultar de su victimario, en el sector El Porvenir.

El ataque ocurrió a las 11:30 p. m. del domingo en un callejón en el cual ni siquiera motocicletas pueden ingresar, pero este sí se encuentra cubierto con cemento. Tras el ataque murió en el sitio, mientras que el delincuente escapó a pie, escabulléndose por los callejones de la zona.

Esta situación sigue dejando en evidencia la compleja crisis de seguridad, de la cual se investiga si se trata de una purga dentro de este grupo criminal o estaría relacionado con el surgimiento de un grupo criminal, conformado en la actualidad por cerca de 15 venezolanos que estarían cometiendo múltiples delitos en esta vereda.

De hecho, el pasado 1 de abril, la Alcaldía de Itagüí dio a conocer que dos personas estarían encargados de distribuir panfletos en esta zona, amenazando a los venezolanos de la zona, en las que se mencionaba que debían abandonar estos territorios si no querían ser asesinados.

“Ante las denuncias de la comunidad sobre la circulación de un documento con mensajes amenazantes contra diversos grupos poblacionales, se interceptaron a dos delincuentes a quienes se les incautaron elementos de comunicación y una cantidad significativa de este material”, dijeron desde esta alcaldía.

A esto se suma la muerte de Samir Isaac Yepes Figueroa, de 15 años, a quien desaparecieron el 18 de marzo y al día siguiente lo encontraron enterrado y envuelto en un costal de un cafetal ubicado en el sector El Beneficio.

Pero uno de los crímenes que más puso en tela de juicio la seguridad de este sector ocurrió el pasado 1 de febrero, cuando hombres armados asesinaron a Arley Horacio Espinal Patiño, alias Mono Arley.

En el sector La Hortensia, motorizados le dispararon cuando iba en su vehículo, haciendo que este se estrellara contra una virgen. Después de la colisión lo remataron.

La banda EL Ajizal tiene, entre otras rentas criminal, el dominio de los chiveros que llevan a los habitantes hacia el Parque de Itagüí. También manejan el monopolio del microtráfico y las extorsiones.

