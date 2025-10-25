x

“Estas son las consecuencias de negociar con narcos”: las duras críticas de Rendón a Petro tras visitar a 2.100 desplazados en Briceño

Durante la noche de este sábado, el Ejército desplegó tropas en la zona rural de ese municipio del Norte antioqueño.

  • Miles de personas son víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Briceño, por combates entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
    Miles de personas son víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Briceño, por combates entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
El Colombiano
25 de octubre de 2025
bookmark

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, formuló este sábado fuertes críticas al Gobierno Nacional luego de encabezar una visita al municipio de Briceño, en donde por lo menos 2.156 personas permanecen agolpadas en el parque principal resguardándose de los grupos armados.

El mandatario seccional entregó un nuevo parte de la situación y señaló que los damnificados continúan siendo objeto de atención humanitaria, en una operación en la que la Gobernación ha desplegado al máximo su capacidad.

Le puede interesar: Desplazamiento en Briceño, Antioquia: así vive el 25% de los habitantes “atrapado” en el parque

En medio de la visita, Rendón instó al gobierno central a aumentar las capacidades de la Fuerza Pública, para que las condiciones de seguridad se puedan normalizar.

“Si yo pudiese y estuviera dentro de mis funciones como gobernador, entraba a ese territorio con mis paisanos. Pero para eso está el Ejército Nacional. La Séptima División del Ejército tiene ese mandato. Y esperamos lo cumplan con honor y lealtad a la Constitución. Los soldados deben saber que estamos con ellos”, expresó el gobernador, quien a renglón seguido criticó fuertemente la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro en la problemática y lo responsabilizó de la crisis de seguridad por la que atraviesan varias regiones del país por cuenta de su política de Paz Total.

Estas son las consecuencias de negociar con narcos: un presidente en la lista Clinton y un desplazamiento masivo en las montañas de Antioquia. El ministro de Defensa debe honrar el uniforme que portó y ordenar la presencia del Ejército en las zonas rurales de Briceño, donde estos criminales amenazan con minas antipersona. Lo que los campesinos requieren es presencia de nuestro Ejército para retornar”, dijo.

Siga leyendo: Tras oleada de 2.000 desplazados, Defensoría pide intervención urgente en Antioquia

Este sábado la Gobernación envió precisamente una nueva solicitud dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, instándolo a desplegar con urgencia tropas del Ejército en las veredas La Molina, El Roblal, Pueblo Nuevo, buscando que allí el Estado restablezca el control territorial.

En estos lugares cabe recordar que disidencias del Frente 36 de las Farc y el Clan del Golfo protagonizan una confrontación en su lucha por copar el territorio.

“La situación de Briceño es crítica y no admite dilaciones. Cada día sin presencia estatal incrementa el riesgo de nuevas víctimas, consolida el poder de las estructuras ilegales y agrava una crisis humanitaria que ya desborda la capacidad local de respuesta. Desde la Gobernación de Antioquia instamos a una respuesta inmediata, visible y contundente, que devuelva la confianza a las comunidades rurales y reafirme la autoridad del Estado en el territorio”, expresó en una misiva el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

Durante la noche de este sábado, Rendón señaló a través de sus redes sociales que unidades del Ejército habían ingresado a zona rural de Briceño, en donde el panorama era crítico debido a la presencia de minas antipersona.

Temas recomendados

Desplazamiento forzado
Desplazados
Ejército nacional
Ministerio de Defensa
Gobernación de Antioquia
Disidencias de Farc
Clan del Golfo
Paz Total
Antioquia
Andrés Julián Rendón
Utilidad para la vida