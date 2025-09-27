Más de 80 personas desplazadas por combates entre Clan del Golfo y Eln en Tarazá

En el municipio de Tarazá, Antioquia, 28 familias —unas 89 personas— fueron desplazadas de la vereda Doradas Altas, tras los combates entre integrantes del Clan del Golfo y el Eln.
Las familias fueron evacuadas con apoyo de la fuerza pública hacia los cascos urbanos de Tarazá y Cáceres, donde actualmente reciben atención bajo los protocolos humanitarios.
El alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez, pidió mayor presencia estatal: “Doradas Altas y todo ese sector necesitan paz; al Gobierno nacional, el acompañamiento con la fuerza pública y la inversión social”.