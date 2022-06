Mientras para unos no se descarta que tengan un pie en el Gobierno Nacional que desde ya comienza a ensamblar el Pacto Histórico tras su victoria del domingo, en otros los cálculos apuntarían a la campaña por el poder regional en 2023.

Esta semana, el alcalde de Medellín Daniel Quintero podría regresar a su despacho a La Alpujarra, luego de que la Procuraduría levante la suspensión que le impuso por su presunta participación en política el pasado 10 de mayo. No obstante, para los más de siete secretarios que salieron en desbandada de sus oficinas para aterrizar en la campaña de Gustavo Petro en Medellín el panorama no es tan claro.

Para el concejal Daniel Duque una de las preocupaciones más grandes está en Medio Ambiente que, según cuenta, tiene la menor financiación de los últimos años. Esta quedó bajo la titularidad de Vanesa Álvarez, quien no registra una trayectoria especializada en la cartera, sino en derecho administrativo y contratación.

Si bien varios reemplazos han sido personas que ya trabajaban en las dependencias que quedaron vacantes o en otras de la administración municipal, varias fuentes consideran que ello no es garantía de que se estén cumpliendo los procesos sin interrupciones, a lo que se suma que varias de estas carteras han estado rodeadas de polémicas por retrasos o presuntas irregularidades.

También cuestiona que solo faltando 13 días para las elecciones presidenciales del pasado domingo, Ana María Valle dejara la Secretaría de las Mujeres, pues para él hay un notorio atraso en la ejecución de sus proyectos estratégicos. En encargo allí quedó Lida Castaño, quien se venía desempeñando como subsecretaria de Transversalización de esta dependencia y sobre quien pesa una investigación disciplinaria en la Personería de Medellín, por presuntas anomalías en la entrega de bonos a adultos mayores.

Respecto a No-Violencia, liderada hasta febrero pasado por Juan Carlos Upegui, es ahora manejada por Luis Giraldo. En consideración de algunos concejales hay grandes retos en la ejecución de sus programas, teniendo en cuenta que es una dependencia creada tan solo a finales de 2020, a lo que se suma que la ciudad vive la llegada masiva de desplazados de otras zonas, como el Chocó.

Otra de las recién creadas es la Gerencia Étnica, hoy en cabeza de Patricia Llano, también gerente de Diversidades, lo que la deja al frente de dos importantes procesos de ciudad.

Cuestionan ejecución

Para el concejal Duque esta es una situación grave, porque la ciudad tiene problemas que demandan soluciones urgentes y que necesitan trazabilidad en sus procesos.

“Dependemos mucho de los funcionarios de carrera administrativa, que cargan sobre sus hombros la responsabilidad de salvar esta ciudad, porque los funcionarios están jugando a hacer política y también hay mucho contratista nuevo”, expresó.

La postura de Duque y otros críticos contradice la de la alcaldesa encargada, Andree Uribe, quien al respecto dijo que el gabinete no ha parado nunca de trabajar y que sigue comprometido: “Representamos un plan de desarrollo, pero una persona como tal no es esencial, no es indispensable para la continuidad. Nosotros siempre vamos a continuar y llegarán nuevas personas que también compartan esta necesidad de construir una mejor Medellín”.

En contraste, Piedad Patricia Restrepo –vocera de la veeduría Todos por Medellín– señaló que la gestión pública sí se ve afectada y se pierden procesos porque cualquier persona que asuma un cargo debe tener un período para entender cómo funciona la dependencia, qué le entregan y cuál información debe analizar, entre otros aspectos.

Por su parte, la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín pidió a la alcaldía no poner en riesgo la ejecución de los programas por hacer política. “Sabemos que hay movimientos internos en la alcaldía y la suspensión del alcalde afecta al talento humano, pero esto no se puede convertir en una excusa para no cumplir el plan de desarrollo”, manifestó Carlos Monsalve, presidente de esa veeduría.

De cualquier forma, muchos atribuyen las constantes quejas sobre la gestión a la inestabilidad en las dependencias, no solo por las últimas salidas, sino por los múltiples relevos en términos generales en estos dos años y medio de gobierno.

Tras la elección del domingo, aún no es claro que pasará con los funcionarios que abandonaron sus cargos, ya que algunos podrían ver abiertas las puertas en el Gobierno Nacional y otros ya hacen cálculos para las elecciones locales de 2023, como se rumora que es la intención del exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo.