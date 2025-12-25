Fiestas de Navidad dejaron 23 quemados por pólvora en Antioquia, entre ellos tres menores en UCI

“Mientras se celebraba la Navidad, una familia vivía una tragedia. Siendo las 2:49 a. m. de hoy, se recibió una llamada a la línea 123 reportando un incendio domiciliario, al parecer ocasionado por un volador que cayó sobre una vivienda ubicada en la Cra. 38 x 104, sector Granizal”, apuntó el mandatario distrital.

Uno de los puntos más críticos continúa siendo Medellín, en donde además de seis personas quemadas nuevas, el alcalde, Federico Gutiérrez, denunció que a una familia se le incendió la casa por culpa de un volador.

Así lo informó la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, desde donde se precisó que el acumulado para este año ya asciende a las 119 personas quemadas, lo que equivale a un incremento del 14,4% en comparación con el año pasado.

Las celebraciones del 24 y el 25 de diciembre dejaron un saldo d e 23 personas nuevas quemadas por pólvora en el departamento.

De acuerdo con el reporte, dos tripulaciones de bomberos tuvieron que se desplegadas hacia la zona para controlar las llamas.

“Lamentablemente, el incidente dejó tres menores de edad y dos adultos lesionados, quienes fueron trasladados y reciben atención en centros hospitalarios. Los 3 menores de edad de 6, 8 y 11 años de edad, permanecen en UCI debido a la prolongada exposición al humo”, denunció Gutiérrez, señalando que otra mujer adulta fue dada de alta y otro hombre adulto afectado permanece bajo observación médica en un centro asistencial.

Siga leyendo: Lesionados con pólvora han subido en un 17 % respecto a 2024; Antioquia lidera el deshonroso listado

Entretanto, el reporte de las autoridades de salud dio cuenta de que las seis personas lesionadas por quemar pólvora en la capital antioqueña fueron un hombre de 20 años, una mujer de 47 años, un adolescente de 13, otro hombre de 44 años, otro de 52 años y una joven de 19 años.

“Hacemos un llamado urgente a la conciencia y al autocuidado: el uso irresponsable de pólvora pone en riesgo la vida, especialmente la de niños y niñas. Prevenir estos hechos está en manos de todos. Cuidarnos es un acto de responsabilidad colectiva”, añadió el alcalde Gutiérrez.

De igual forma, otros municipios en los que se registraron casos fueron Remedios, en el que un niño de 8 años sufrió quemaduras por manipular tacos, Sonsón, San Luis, El Carmen de Viboral, Itagüí, Puerto Nare, El Peñol, San Vicente, Puerto Triunfo, La Ceja, Turbo y Cáceres.

Lea además: La cifra de quemados sigue disparada en Medellín: este año van 62% más

Las autoridades de salud del departamento reiteraron su consternación a raíz del copamiento de las unidades de quemados en los hospitales, que en todo del departamento están al 100%.

“Las cifras de heridos se encuentran un 10% por encima del año anterior. Es lamentable reportar que, en la jornada de ayer, se sumaron siete menores de edad lesionados, entre ellos un joven de 16 años con amputación de sus dedos. Se insiste en la racionalidad y en la responsabilidad que cada persona debe tener para evitar la quema de pólvora y garantizar el cuidado de los menores”, agregó por su parte la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego.