El papa León XIV en su primera misa de Navidad: “El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz”

El papa habló sobre la guerra en Rusia y Ucrania, las comunidades en Gaza y mencionó a América Latina, pidiendo especialmente por el cese de la violencia en Haití.

  • León XIV celebró su primera misa de Navidad tras ser elegido como papa en mayo de 2025. FOTO: VATICAN NEWS
    León XIV celebró su primera misa de Navidad tras ser elegido como papa en mayo de 2025. FOTO: VATICAN NEWS
Agencia AFP
hace 9 horas
bookmark

León XIV animó a Rusia y Ucrania a tener el “valor” de negociar de forma “directa” el final de la guerra, e incidió en la situación humanitaria en Gaza, en su primera Navidad como papa.

“Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”, dijo en su bendición navideña “urbi et orbi”, a la ciudad y el mundo.

Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, espera la respuesta de Moscú al plan actualizado de Estados Unidos para poner fin a la contienda. Las últimas conversaciones directas se produjeron hace medio año y no resultaron en ningún cese de las hostilidades.

Puede leer: El papa León XIV estudia alemán en famosa app durante sus noches de insomnio

Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas”, declaró poco antes León XIV en su homilía, durante la misa oficiada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

En su sermón, el papa destacó la difícil situación humanitaria en Gaza, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse varias veces.

En ese sentido, recordó las “tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío”, y los cientos de miles de gazatíes que enfrentan el invierno en condiciones extremas.

Los ojos del papa en América Latina

El pontífice estadounidense y peruano también tuvo palabras para América Latina y sus líderes, y para los migrantes que “recorren el continente americano” en busca de un futuro mejor.

Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas”, declaró tras la misa.

El único país de la región que mencionó en particular fue Haití, para el que pidió “que cese (...) toda forma de violencia y pueda avanzar por el camino de la paz y la reconciliación”.

León XIV, electo jefe de la Iglesia católica el pasado mayo, celebró la noche del miércoles su primera misa del Gallo como papa, y aprovechó para enviar un mensaje de “caridad y esperanza”.

En Gaza, la minúscula comunidad católica asistió a la misa del Gallo la noche del miércoles en el único templo de esta confesión en el enclave palestino.

La guerra de Gaza, consecutiva a la ofensiva del movimiento islamista Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, obligó a anular los dos últimos años las celebraciones en Belén, la ciudad palestina donde según la Biblia nació Jesús.

Sin embargo, con la tregua en Gaza, la localidad cisjordana recuperó el espíritu festivo. Cientos de fieles se congregaron en la misa del Gallo en la iglesia de la Natividad, flanqueada por un imponente árbol decorado.

En la isla indonesia de Sumatra, devastada por las inundaciones que hace cuatro semanas dejaron más de un millar de muertos y al menos 170 desaparecidos, la iglesia protestante de Angkola albergó también a sus fieles, muchos de ellos residentes aún en refugios.

Krismanto Nainggolan, que perdió su casa en las riadas, en el distrito de Tapanuli Sur, dijo que la misa de Navidad este año fue “diferente” y agridulce.

“Los sentimientos son contradictorios. Cada palabras del pastor nos hizo llorar. Pero el espíritu de la Navidad nos da fuerza”, dijo a la agencia AFP.

Entérese: Por primera vez en la historia, una persona en silla de ruedas viajó al espacio en misión de Blue Origin

Ningún texto del Nuevo Testamento precisa el día y la hora de nacimiento de Jesús de Nazaret. Su celebración el 25 de diciembre en la tradición cristiana fue escogida en el siglo IV en Occidente.

Esta Navidad 2025 coincide con el cierre del Jubileo, “Año santo” de la Iglesia que atrajo millones de peregrinos a Roma.

Temas recomendados

Internacional
Religiones
Catolicismo
Navidad
guerra
América Latina
Franja de Gaza
Rusia
Ucrania
Vaticano
Papa León XIV
