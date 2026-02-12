Denuncian presuntas presiones a contratistas en El Santuario para apoyar candidato a la Cámara

Una carta enviada al Concejo de El Santuario, en el Oriente antioqueño, desató una fuerte polémica, luego de que en ella se denunciara que contratistas de la Empresa de Servicios Públicos de El Santuario, estarían siendo presionados para que presuntamente apoyen a un candidato.
La carta fue leída en una sesión plenaria por la secretaria del Concejo, Valentina Amaya, y en su contenido se advierte sobre supuestas coacciones a trabajadores vinculados por contrato para que respalden a un candidato a la Cámara de Representantes en las elecciones de este año.
