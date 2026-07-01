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Organizaciones de DD.HH. denuncian incursión del Clan del Golfo en vereda de Remedios, Antioquia

La alerta se produce en un momento muy delicado para el Nordeste antioqueño. Recientemente, producto de conflictos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, por lo menos 80 familias tuvieron que abandonar sus hogares.

  • Por su parte, líderes comunitarios advirtieron que la situación representa un nuevo riesgo para las familias que permanecen en la zona. FOTO Cahucopana Nordeste.
    Por su parte, líderes comunitarios advirtieron que la situación representa un nuevo riesgo para las familias que permanecen en la zona. FOTO Cahucopana Nordeste.
El Colombiano
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hace 53 minutos
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La crisis de seguridad en el Nordeste antioqueño continúa agravándose. En las últimas horas, comunidades y organizaciones de derechos humanos denunciaron una incursión de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, un hecho que ha incrementado el temor entre los habitantes, en medio de la disputa armada que sostienen ese grupo ilegal y las disidencias de las Farc.

De acuerdo con información expuesta por Cahucopana Nordeste y Corpades, la presencia de hombres armados en la vereda ha generado un ambiente de incertidumbre y zozobra entre los habitantes, quienes temen que la confrontación entre las estructuras ilegales afecte directamente a la población civil.

Lea más: Drones, combates y un nuevo éxodo: más de 100 personas fueron desplazadas en el Nordeste antioqueño

Por su parte, líderes comunitarios advirtieron que la situación representa un nuevo riesgo para las familias que permanecen en la zona, pues el nordeste antioqueño atraviesa desde hace varias semanas una escalada de violencia derivada de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Frente 4 de las disidencias de las Farc, organizaciones que buscan consolidar el control territorial y de las economías ilegales en esta región del departamento.

Ante este nuevo episodio, se hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Remedios y a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos para que activen mecanismos de protección y verifiquen la situación que se registra en el territorio.

Los habitantes también solicitaron el acompañamiento permanente de las autoridades y de organismos humanitarios, además, pidieron que continúe el monitoreo de los hechos mientras se recopila más información sobre el desarrollo de la incursión y las posibles consecuencias para las comunidades.

La alerta se produce en un momento especialmente delicado para el Nordeste antioqueño, donde la confrontación entre grupos armados ilegales ha provocado una serie de emergencias humanitarias durante las últimas semanas.

Uno de los episodios más graves ocurrió recientemente, cuando los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Frente 4 de las disidencias de las Farc obligaron a por lo menos 80 familias a abandonar sus hogares para proteger sus vidas.

Entérese: Tras masacre en Remedios, aparecen nuevas amenazas atribuidas al Frente 4 de las disidencias de las Farc

Los desplazamientos se registraron en distintas zonas rurales de Remedios y municipios vecinos, donde los combates, las amenazas y el temor a quedar en medio del fuego cruzado llevaron a decenas de personas a buscar refugio en cascos urbanos o en viviendas de familiares.

La expectativa ahora está puesta en las acciones que adopten las autoridades para verificar la denuncia y reforzar las medidas de protección en uno de los territorios que hoy concentra buena parte de la violencia generada por la disputa entre estructuras armadas ilegales en Antioquia.

Por el momento, el Ejército Nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre este caso particular denunciado en Remedios.

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