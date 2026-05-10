Denuncian daño patrimonial a la Casa Inalámbrica de Envigado

Era 1923 cuando se inauguró la Casa Inalámbrica en lo que ahora se conoce como la vereda Las Palmas de Envigado, un hito de las telecomunicaciones en Antioquia y el país que, mediante radiotelegrafía, conectó a Medellín con muchas otras ciudades. 100 años después, este bien patrimonial estaría en riesgo por una intervención que actualmente adelanta la alcaldía. Una discusión que va más allá de las obras y se centra en el respeto por la cultura y la historia.
Las denuncias se conocieron después de una visita que hizo una comisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del Consejo Territorial de Planeación (CTP) el pasado 25 de abril, cuando al llegar al lugar se encontraron con una escena que, según ellos, fue devastadora: de la Casa Inalámbrica, también recordada como el antiguo Club Telecom o la Casa de la Comunidad Terapéutica, solo quedaba parte de la fachada, mientras que todos sus muros internos habían sido afectados, lo que constituye un daño a los valores arquitectónicos e históricos de ese bien.