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Denuncian daño patrimonial a la Casa Inalámbrica de Envigado

La construcción tiene más de 100 años; veedores dicen que las obras la afectan y Alcaldía indica que realizó un estudio.

  • Así se ve desde arriba la reconocida e histórica Casa Inalámbrica de Envigado, también distinguida como el antiguo Club Telecom, o la Casa de la Comunidad Terapéutica. FOTO Manuel Saldarriaga.
    Así se ve desde arriba la reconocida e histórica Casa Inalámbrica de Envigado, también distinguida como el antiguo Club Telecom, o la Casa de la Comunidad Terapéutica. FOTO Manuel Saldarriaga.
  • Pantallazo del contrato firmado en 2025 por Desur para la elaboración de los diseños arquitectónicos de la Casa de la Cultura y de la Mujer en Envigado. FOTO Cortesía.
    Pantallazo del contrato firmado en 2025 por Desur para la elaboración de los diseños arquitectónicos de la Casa de la Cultura y de la Mujer en Envigado. FOTO Cortesía.
  • La Casa Inalámbrica en su interior tras las obras actuales que adelanta allí la Alcaldía de Envigado. FOTO Cortesía Édgar Restrepo Gómez.
    La Casa Inalámbrica en su interior tras las obras actuales que adelanta allí la Alcaldía de Envigado. FOTO Cortesía Édgar Restrepo Gómez.
  • Otra imagen de cómo luce la Casa Inalámbrica por fuera. FOTO Cortesía Édgar Restrepo Gómez.
    Otra imagen de cómo luce la Casa Inalámbrica por fuera. FOTO Cortesía Édgar Restrepo Gómez.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 8 minutos
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Era 1923 cuando se inauguró la Casa Inalámbrica en lo que ahora se conoce como la vereda Las Palmas de Envigado, un hito de las telecomunicaciones en Antioquia y el país que, mediante radiotelegrafía, conectó a Medellín con muchas otras ciudades. 100 años después, este bien patrimonial estaría en riesgo por una intervención que actualmente adelanta la alcaldía. Una discusión que va más allá de las obras y se centra en el respeto por la cultura y la historia.

Las denuncias se conocieron después de una visita que hizo una comisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del Consejo Territorial de Planeación (CTP) el pasado 25 de abril, cuando al llegar al lugar se encontraron con una escena que, según ellos, fue devastadora: de la Casa Inalámbrica, también recordada como el antiguo Club Telecom o la Casa de la Comunidad Terapéutica, solo quedaba parte de la fachada, mientras que todos sus muros internos habían sido afectados, lo que constituye un daño a los valores arquitectónicos e históricos de ese bien.

InfogrÃ¡fico
Denuncian daño patrimonial a la Casa Inalámbrica de Envigado

Otro de los reproches por parte de la veeduría es que se habría modificado la distribución interna en dos edificaciones de dicha estructura: la antigua habitación de operarios y la casa de aparatos radio telegráficos, todo esto sin contemplar un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para realizar una intervención idónea del espacio y el inmueble.

Lo que dicen los consejeros

Édgar Restrepo Gómez es historiador de la Universidad Nacional sede Medellín, y asesor del Consejo Territorial de Planeación en representación del patrimonio y la cultura de Envigado. Estuvo presente durante el recorrido que se realizó a finales del mes pasado y de acuerdo con su versión, las obras que se adelantan en el predio donde está ubicada la Casa Inalámbrica afectan sobremanera un legado arquitectónico e histórico del municipio.

La construcción de este bien estuvo liderada por el belga Agustin Goovaerts –un arquitecto adelantado para su época y precursor de una Medellín creciente con aportes como el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y el Palacio Nacional– y por Félix ‘Pepe’ Mejía, uno de los arquitectos antioqueños más destacados del siglo XX.

Restrepo Gómez indica que ambos aplicaron una técnica arquitectónica genuina a su creación, una que hasta apenas hace unos meses perduró en su mayoría; sin embargo, agrega que con las nuevas intervenciones en el predio, la edificación se ha ido desmoronando poco a poco, no solo en material sino en legado.

El año pasado, la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado Desur, por medio de su gerente Esteban Salazar Ramírez, firmó un contrato por $21.253.177 para la elaboración de los diseños arquitectónicos de la Casa de la Cultura y de la Mujer, proyectos que según prevé la administración municipal quedarán en el terreno donde está ubicado el bien.

Pantallazo del contrato firmado en 2025 por Desur para la elaboración de los diseños arquitectónicos de la Casa de la Cultura y de la Mujer en Envigado. FOTO Cortesía.
Pantallazo del contrato firmado en 2025 por Desur para la elaboración de los diseños arquitectónicos de la Casa de la Cultura y de la Mujer en Envigado. FOTO Cortesía.

“Nosotros no nos oponemos a que el bien patrimonial tenga otro uso, lo que no nos parece es el cómo se ha procedido allí, afectando valores arquitectónicos casi que sagrados. Yo he elevado derechos de petición al municipio reclamando que para cada uno de los inmuebles patrimoniales elabore un plan de manejo y protección, y no han querido”, expone el historiador.

Según el decreto 600 de 2019 de Envigado, por medio del cual se adoptó la modificación excepcional de la norma urbanística del Plan de Ordenamiento territorial, son tres los niveles de intervención permitidos en un bien patrimonial: conservación integral, conservación de tipo arquitectónico y conservación contextual. Esta última, dicen los veedores, es la que quizá se está llevando a cabo, pero aún así señalan que no hay precisión en la información ni en la ejecución de obras.

La Casa Inalámbrica en su interior tras las obras actuales que adelanta allí la Alcaldía de Envigado. FOTO Cortesía Édgar Restrepo Gómez.
La Casa Inalámbrica en su interior tras las obras actuales que adelanta allí la Alcaldía de Envigado. FOTO Cortesía Édgar Restrepo Gómez.

Otra de las que estuvo presente en la inspección patrimonial a la Casa Inalámbrica fue Hilda Elena Castaño, abogada de profesión y actual consejera territorial de Envigado. Desde su experiencia y conocimiento en términos legales, dice que ha habido una grave omisión.

“Por decreto general se creó un Comité para la Preservación Patrimonial en Envigado, y es un comité que ni se reúne, aquí hay unas omisiones por todos lados, que es algo incomprensible para la comisión del POT y para nosotros como consejeros”, precisó Castaño.

¿Y qué responde la alcaldía?

Desde la Alcaldía de Envigado señalan que, producto de las condiciones actuales del bien patrimonial, fue necesario proceder con obras de recuperación, que se suman a otras intervenciones correspondientes a los proyectos de la Casa de la Cultura y de la Mujer.

“Se han adelantado actuaciones en este inmueble con fundamentos técnicos, estudios especializados, diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y demás soportes administrativos disponibles, los cuales arrojaron como resultado la necesidad de realizar la recuperación física del bien en busca de darle valor y cumplir la finalidad social en el sector rural del municipio”.

Otra imagen de cómo luce la Casa Inalámbrica por fuera. FOTO Cortesía Édgar Restrepo Gómez.
Otra imagen de cómo luce la Casa Inalámbrica por fuera. FOTO Cortesía Édgar Restrepo Gómez.

Sobre lo dicho por Restrepo, Castaño y otros veedores municipales, sostiene que se han hecho diferentes reuniones con la comunidad y se les explicó en qué consisten los trabajos actuales, y que además, se han escuchado y tenido en cuenta las inquietudes ciudadanas en lo que respecta al proceso.

“De acuerdo con los soportes disponibles, la intervención ha sido planteada bajo criterios orientados a la protección, conservación, rehabilitación, adecuación funcional y puesta en valor del inmueble, procurando compatibilizar su condición patrimonial con las necesidades actuales de uso público y servicio a la comunidad”, agregó.

Las versiones entregadas por los consejeros territoriales discrepan con lo expuesto por la administración municipal, y por el contrario, argumentan que ha habido una clara omisión y no se dispuso, como se debe, según la norma, de un Plan Especial de Manejo y Protección para intervenir el inmueble y sus alrededores, ¿continuará el dilema?

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