A mujer la degollaron en medio de una discusión con su pareja en invasión de Caucasia, Antioquia

Una vecina fue a visitar a Luisa Fernanda Madrigal a su casa en la invasión Santa Elena, de Caucasia. Cuando abrió la puerta, encontró un cuerpo tapado con una sábana en la cama y a su lado un charco de sangre. Al destaparlo, vio que era el de esta mujer, a quien la habían degollado para asesinarla.
El crimen de esta mujer, de 38 años, ocurrió en las últimas horas, luego de una discusión que habría sostenido con su compañero sentimental. El hombre, luego del asesinato, salió corriendo de su vivienda y se le perdió cualquier rastro. Al señalado victimario, identificado como Abrahan Díaz, de 59 años, las autoridades ya lo están buscando para que responda por estos hechos.