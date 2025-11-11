Autoridades confirmaron que cuerpo de mujer encontrado en el río Cauca, en Venecia, sí es el de la joven Emiliana Castrillón Herrera

En una de las orillas del río Cauca, el trabajador de una parcelación del corregimiento Bolombolo, municipio de Venecia, avistó algo extraño entre varios escombros y cuando se acercó, se encontró con que allí estaba el cuerpo de una mujer, por lo que se percató de alertar a las autoridades de lo ocurrido. Por algunas características del cuerpo se comenzó a esparcir el rumor de que era Emiliana Castrillón Herrera, la joven de 19 años que llevaba 10 días desaparecida, luego de ser vista por última vez con un hombre en la zona urbana de este municipio del Suroeste antioqueño.
El hallazgo se produjo en una parcelación de la vereda El Balzán, a una hora de la centralidad de este corregimiento, a las 3:50 de la tarde del pasado lunes. Los investigadores judiciales llegaron hasta el sitio y con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Venecia recuperaron los despojos mortales de esta mujer, los cuales se encontraban en avanzado estado de descomposición debido a la cantidad de días que permaneció en este afluente.