Las cuatro víctimas de la masacre en La Unión al parecer provenían de Bello

La Policía Antioquia informó que en zona rural del municipio de La Unión, vereda San Juan, a unos 40 minutos del casco urbano, fueron hallados los cuerpos sin vida de cuatro personas (tres hombres y una mujer), quienes al momento no han sido identificadas. Puede leer: Masacre en Cundinamarca: tres muertos y tres heridos dejó un ataque armado en una finca del municipio de El Colegio De manera inmediata, unidades de la Seccional de Investigación Criminal con el apoyo de Inteligencia Policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan los actos urgentes e investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como identificar a los responsables de este hecho.

Las autoridades informaron que de forma paralela se dispuso un despliegue operativo en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir nuevas afectaciones a la convivencia. “La Policía Nacional rechaza de manera enfática este tipo de actos violentos que atentan contra la vida, y reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la convivencia y la tranquilidad de las comunidades en el oriente antioqueño”, concluyeron en un comunicado preliminar.

Ofrecen recompensa por responsables de la masacre