Crisis del sistema de salud colapsa dos hospitales claves para pacientes del Valle de Aburrá

Las deudas del sistema de salud tienen al borde del colapso a los hospitales San Vicente de Paúl de Caldas y Alma Máter de Medellín. El ahogo financiero no solo mantiene al personal médico sin recibir sus salarios, sino que pone en riesgo la atención de miles de pacientes que estos dos centros estratégicos reciben desde el norte y sur del Valle de Aburrá y de Antioquia.
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