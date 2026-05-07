Crimen de auxiliar de vuelo estadounidense en Antioquia ya tiene cuatro presuntos implicados

Son cuatro los presuntos implicados en el asesinato del auxiliar de vuelo estadounidense Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, quien desapareció el sábado 21 de marzo tras salir de fiesta entre Medellín e Itagüí y días después, el viernes 27 de marzo, fue hallado muerto en zona rural del municipio de Jericó, en el suroeste antioqueño.

Según confirmaron este miércoles voceros de la Alcaldía y organismos judiciales, dos de los sospechosos ya tienen orden de captura y son buscados con apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos.

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Las investigaciones avanzan desde hace varias semanas y, de acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, ya existen elementos suficientes para vincular judicialmente a cuatro personas con el crimen. El funcionario indicó que la prioridad de las autoridades es ubicar y capturar a los dos principales señalados, quienes serían responsables directos del homicidio. Además, señaló que las órdenes de captura ya fueron emitidas y que se espera su materialización en los próximos días.

Aunque las autoridades no han revelado las identidades de los implicados, sí confirmaron que pertenecerían a una estructura delincuencial dedicada al hurto mediante el uso de escopolamina y otras sustancias para drogar a turistas y extranjeros en el Valle de Aburrá. La identificación de los sospechosos se logró gracias al análisis de cámaras de seguridad, seguimientos judiciales y cooperación internacional con agencias estadounidenses como el FBI y Homeland Security Investigations (HSI), que han acompañado las pesquisas desde el inicio del caso.