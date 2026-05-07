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“Los debates presidenciales no son un favor”: Fuerte regaño a Cepeda y De la Espriella por ausencia

La ausencia de los candidatos presidenciales provocó reacciones en los moderadores del debate organizado entre EL COLOMBIANO y Teleantioquia.

  • Primer Gran debate. FOTO: Julio Cesar Herrera.
    Primer Gran debate. FOTO: Julio Cesar Herrera.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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Minutos antes de iniciar el debate organizado en alianza entre EL COLOMBIANO, Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio, la ausencia de los candidatos Iván Cepeda, del Pacto Histórico y Abelardo de la Espriella, de Firmes con la Patria se hizo notoria.

Luz María Sierra, directora de esta casa editorial y parte del equipo moderador del espacio, lanzó un contundente mensaje a manera de regaño sobre la situación.

Sierra hizo énfasis en que la invitación fue hecha con dos meses de anticipación, pero la no presencia de estos fue señalada como una falta a la democracia y el derecho al voto de los ciudadanos. “Los debates presidenciales no son un favor que le hacen los candidatos a los medios, son un encuentro obligado en cualquier democracia para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones”.

Conozca: En vivo: debate presidencial de Antioquia para Colombia entre Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo

A su reacción se sumó la de la candidata Claudia López, quien comentó que el acto representa una falta con los votantes y compromiso político.

Durante la transmisión en vivo se enfocaron los atriles vacíos y marcados con los nombres de Cepeda y De la Espriella. De hecho, se puede apreciar cómo los candidatos que sí asistieron quedaron en medio de los puestos desocupados.

¿Qué candidatos estuvieron el debate organizado por EL COLOMBIANO, Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio?

Para esta jornada, los candidatos que confirmaron su participación son la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia; la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López; y el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo.

Durante la transmisión en vivo, los candidatos discutirán algunos de los temas más sensibles y determinantes para el futuro inmediato de Colombia: la seguridad, la economía, la salud, el empleo, la educación y la gobernabilidad.

Este será un escenario decisivo para contrastar ideas, evaluar liderazgos y entender cuáles son las apuestas de cada aspirante de cara a las elecciones presidenciales.

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