“Si los refrigerios son a $4.000, usted me da factura por $6.000”: así se robaban la plata del Área Metropolitana

- Es que en un convenio es más, si me cambia los refrigerios y me va a comprar, en el convenio dice: vale 6.000 pesos un refrigerio.
- No, Yaneth, es que yo me los conseguí muy buenos por 4.000, usted a mí me tiene que dar una factura por 6.000”.
El audio corresponde a una reunión en la que estaban dos de los implicados en los presuntos actos de corrupción que se habrían cometido alrededor de seis contratos por más de 17.000 millones de pesos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí: Misael Cadavid, gerente de los Bomberos de Itagüí, y Yaneth Rúa García, profesional universitaria del AMVA que debía supervisar los contratos.