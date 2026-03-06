Antioquia asumirá más obras del Túnel del Toyo que eran compromiso del Gobierno Petro

En una decisión que busca no frenar más la terminación del Túnel del Toyo, la Gobernación de Antioquia anunció que ampliará el alcance de sus inversiones actuales para cubrir obligaciones que inicialmente correspondían al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad del Gobierno de Gustavo Petro. La Secretaría de Infraestructura de Antioquia confirmó que asumirá las adecuaciones eléctricas de la obra y la construcción de las pantallas de presurización, luego de que el ente nacional manifestara que no cuenta con los recursos económicos para ejecutarlas.

Estas últimas son claves porque son dispositivos de seguridad diseñados para inyectar aire fresco y crear una sobrepresión, evitando el ingreso de humo y gases tóxicos en galerías de emergencia durante un incendio. Además de la infraestructura eléctrica, la Gobernación incluirá en sus frentes de trabajo la construcción del Centro de Control de Operaciones (CCO) Alterno. Esta decisión busca evitar que la falta de presupuesto de la Nación paralice el avance de la megaobra que conectará a Medellín con el Urabá antioqueño en menos de cuatro horas.

Por su parte, el Invías indicó que la instalación de los equipos electromecánicos (ventilación, iluminación y sistemas de emergencia) comenzará en el mes de abril. Se estima que estas labores tendrán una duración de 17 meses, un tiempo crítico que los gremios, como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, han pedido agilizar para no postergar la entrada en operación de la vía. Asimismo, las entidades acordaron un plan de monitoreo exhaustivo para el sistema de drenaje de la Galería de Rescate. Se iniciará un proceso de inventario y seguimiento técnico durante los próximos seis meses; si tras este periodo se detectan puntos que requieran intervenciones adicionales, estas serán asumidas y ejecutadas directamente por la Gobernación de Antioquia.

Esta redistribución de responsabilidades ocurre en un contexto de presión por parte de los sectores económicos y sociales. Recientemente, diversos gremios han instado a las autoridades a acelerar la instalación de equipos y la terminación de las vías de acceso, advirtiendo que cada retraso en el Túnel del Toyo representa un costo de oportunidad millonario para la competitividad del departamento y del país. El Túnel del Toyo no es solo la obra de infraestructura más ambiciosa de Antioquia en las últimas tres décadas, sino también la materialización de un anhelo que el departamento ha perseguido por más de un siglo: tener una vía rápida entre Medellín y el mar de Urabá.