Hasta con los Black Hawk buscan apagar llamas en Antioquia: así son los operativos de la Fuerza Aérea

En medio de la angustia por el terremoto del 10 de agosto, los bosques de Antioquia —y de otros departamentos— están ardiendo. El daño ha sido severo: para controlar algunos incendios ha sido necesaria la articulación con el Ejército y con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según el reporte más reciente del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), en lo que va de agosto se han registrado 12 incendios. Además, en lo corrido del año, han reportado 68 incendios forestales, frente a los 61 que se habían registrado para la misma fecha el año pasado. Corantioquia, por su parte, reporta cerca de 24 provenientes de 15 municipios de su jurisdicción. En Santa Fe de Antioquia se afectaron 16.043 metros cuadrados —más de una hectárea y media— de Bosque Seco Tropical, uno de los ecosistemas más amenazados y vulnerables del país. Lea más: Incendios forestales ponen en alerta a Antioquia: hay cuatro focos activos y dos en Medellín En Angelópolis y Santa Bárbara, los incendios impactaron 186 y 600 metros cuadrados respectivamente, con daños en el suelo, gramíneas y especies arbóreas de alto valor como el pino ciprés, además de árboles de mango, cedro y aguacate. Según testimonios e investigaciones de campo recopiladas por las autoridades, el origen de buena parte de estos incendios estaría ligado a actividades humanas, principalmente quemas asociadas a la preparación de terrenos para agricultura y ganadería, una práctica que está estrictamente prohibida durante la temporada de El Niño y que puede acarrear sanciones. Ante la magnitud de las conflagraciones, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó un helicóptero UH-60 Black Hawk equipado con el sistema Bambi Bucket para apoyar desde el aire las labores de extinción, en articulación con los cuerpos de bomberos, el Dagran, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Policía Nacional y las autoridades municipales. En Santa Fe de Antioquia se realizaron siete descargas aéreas, con 3.102 galones de agua y 7,5 galones de retardante, durante casi tres horas de vuelo. En Abejorral se efectuaron ocho descargas adicionales, con 1.908 galones de agua y 0,5 galones de retardante. En total, entre ambos municipios se han empleado 5.010 galones de agua y 8 galones de retardante en las labores de extinción.

El sistema Bambi Bucket permite realizar descargas controladas desde el aire y llegar a zonas donde el terreno dificulta el acceso terrestre de los organismos de emergencia, una capacidad clave para concentrar esfuerzos en los sectores más difíciles de alcanzar. Corantioquia también advirtió que continuará realizando visitas a las zonas afectadas para verificar el origen de cada incendio y que actuará con firmeza contra quienes resulten responsables de iniciar fuego de forma irresponsable. De todos los focos activos, el que más inquieta a los científicos ambientales es el de Santa Fe de Antioquia. En Colombia, se estima que solo queda un 8% de bosque seco tropical, lo que hace que sea un ecosistema en peligro de extinción. Yerson Ospina Aguirre, biólogo y docente de ecología en la Universidad CES, explica que estos bosques secos tropicales llevan siglos deteriorándose por la falta de estrategias de producción sostenibles. En este ecosistema hay un déficit hídrico y altas temperaturas, y ciertas especies son endémicas de estos lugares. El cucarachero antioqueño es un ejemplo de esto. Esta ave está en peligro de extinción precisamente por la destrucción de su hábitat. Entérese: 340 municipios están en alerta roja por incendios La importancia de conservarlos va más allá de cualquier cuestión estética. “En esos ecosistemas que normalmente han tenido déficit hídrico o que se han enfrentado a altas temperaturas, se encuentran muchas especies que tienen esas características de resistir o de desempeñarse de mejor manera en este tipo de ambientes”, explica Ospina. Es decir, son bancos genéticos de millones de años de evolución que podrían contener claves para adaptarse al cambio climático que hoy enfrenta el planeta, el cual es a su vez uno de los factores que provocan el aumento de estos incendios forestales y al intensificación de fenómenos como El Niño. Más allá del caso puntual de Santa Fe de Antioquia, Ospina insiste en que todos los ecosistemas afectados cumplen funciones que sostienen el equilibrio ambiental de la región. Un incendio también deteriora la calidad del aire por las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles, interrumpe las cadenas tróficas, desplaza o mata a la fauna que no logra escapar a tiempo, y libera a la atmósfera enormes cantidades de dióxido de carbono almacenado en la materia orgánica del suelo. “Los suelos son grandes reservorios de dióxido de carbono. Si esa materia orgánica se quema, son toneladas de dióxido de carbono que van a volver a la atmósfera”, advierte el biólogo. Mientras los operativos continúan, Corantioquia recomienda no realizar quemas para “limpieza” de lotes, preparación de cultivos o eliminación de basuras; evitar arrojar colillas de cigarrillo, fósforos o botellas de vidrio en zonas de vegetación seca; y reportar a la Policía o las líneas de emergencia cualquier columna de humo o actividad sospechosa. Para Ospina, la solución de fondo exige además un cambio de mentalidad más amplio: replantear la huella hídrica y ecológica de lo que se consume, adoptar prácticas sostenibles a nivel empresarial e institucional, y avanzar hacia políticas estatales de conservación y restauración ecológica integral. “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”, concluyó con la frase de Eduardo Galeano, recordando el papel de la ciudadanía en la prevención de estas emergencias.

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