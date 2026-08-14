Hasta con los Black Hawk buscan apagar llamas en Antioquia: así son los operativos de la Fuerza Aérea

En medio de la angustia por el terremoto del 10 de agosto, los bosques de Antioquia —y de otros departamentos— están ardiendo. El daño ha sido severo: para controlar algunos incendios ha sido necesaria la articulación con el Ejército y con la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Según el reporte más reciente del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), en lo que va de agosto se han registrado 12 incendios. Además, en lo corrido del año, han reportado 68 incendios forestales, frente a los 61 que se habían registrado para la misma fecha el año pasado.
Corantioquia, por su parte, reporta cerca de 24 provenientes de 15 municipios de su jurisdicción. En Santa Fe de Antioquia se afectaron 16.043 metros cuadrados —más de una hectárea y media— de Bosque Seco Tropical, uno de los ecosistemas más amenazados y vulnerables del país.
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En Angelópolis y Santa Bárbara, los incendios impactaron 186 y 600 metros cuadrados respectivamente, con daños en el suelo, gramíneas y especies arbóreas de alto valor como el pino ciprés, además de árboles de mango, cedro y aguacate.
Según testimonios e investigaciones de campo recopiladas por las autoridades, el origen de buena parte de estos incendios estaría ligado a actividades humanas, principalmente quemas asociadas a la preparación de terrenos para agricultura y ganadería, una práctica que está estrictamente prohibida durante la temporada de El Niño y que puede acarrear sanciones.
Ante la magnitud de las conflagraciones, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó un helicóptero UH-60 Black Hawk equipado con el sistema Bambi Bucket para apoyar desde el aire las labores de extinción, en articulación con los cuerpos de bomberos, el Dagran, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Policía Nacional y las autoridades municipales.
En Santa Fe de Antioquia se realizaron siete descargas aéreas, con 3.102 galones de agua y 7,5 galones de retardante, durante casi tres horas de vuelo.
En Abejorral se efectuaron ocho descargas adicionales, con 1.908 galones de agua y 0,5 galones de retardante. En total, entre ambos municipios se han empleado 5.010 galones de agua y 8 galones de retardante en las labores de extinción.