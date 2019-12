Maneras de despedir los 365 días que se van

Incluso la práctica de elevar globos, que tuvo apogeo en los 70 y los 80, ya no pulula en calles y esquinas. Sin embargo, no faltan.

Para la activista animal Silvia Ospina, que tiene bajo protección hasta terneros en una finca en Oriente, las marranadas, como se hacen en Medellín, constituyen maltrato, “por la burla que se hace de los animales antes del sacrificio: bulla, música, gente tocándolos y muchas veces es gente inexperta la que los mata y lo hacen tan mal, que los cerdos no mueren de inmediato sino poco a poco, dolorosa, angustiosa y lentamente”, advierte.

“Las prohibiciones han hecho que costumbres como la quema de muñecos con pólvora hayan ido pasando, igual que las marranadas que aglutinaban las cuadras, y aunque no se puede decir que han desaparecido, ya la fiesta no se hace alrededor del sacrificio del animal”, apunta.

“No sé por qué, pero nunca me han gustado los diciembres, y sea 24 o 31, los vivo como días normales”, apunta esta mujer de 48 años, aunque admite que las luces decembrinas tienen cierto atractivo que, por momentos, logran envolverla.

Despedir el año tradicionalmente es un ritual, pero para algunos es una noche más, como es el caso de Patricia Serna, residente en La Estrella, a quien las navidades no le conmueven el alma y trata de vivirlas de la manera sencilla.

Cuando a las 12:00 de la noche en los equipos suene el estribillo “faltan cinco pa’ las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá”, José Gabriel Villa, residente en el barrio Caicedo, posiblemente esté en la casa de su hija, en el municipio de Girardota, recibiendo el 2020.

De la ciudad al campo

Isabela Hernández y Alejandra Zuleta hacen parte de los 263.494 pasajeros que, se estima, saldrán en buses desde las terminales Norte y Sur entre el viernes 27 y el martes 31, según información de la Gerencia de Terminales.

Mientras Isabela viajó desde Medellín a Salgar (municipio del Suroeste) con tres hermanos, a pasar 31 donde una tía y los abuelos, Alejandra partió para Támesis.

“Yo vivo en Medellín, pero pasé 24 y no me amañé, me parece que diciembre es mejor en los pueblos, acá cada quien celebra por su lado, en el pueblo hay más unión y allá voy a estar con mis padres y hermanos”, dice Alejandra, que como agüero solo se comerá las doce uvas a las 12:00 de la noche del 31.

Ella afirma que no haría lo que José María González (52 años, barrio La Toma) dice que hará ese día a la misma hora: salir con un maletín a darle la vuelta a la manzana, “porque quiero viajar mucho el año que viene”, y se supone que esta práctica le hará realidad su sueño.

En tanto, Nelson Ortiz, que se dedica a actividades agrícolas en el corregimiento Palmitas, este 31 lo pasará en la casa de sus padres, en la vereda El Morrón, y no festejará hasta muy tarde.

De hecho, lo suyo no será festejo sino más bien un acompañamiento a sus progenitores para que no se sientan solos un día tan importante.

“Yo soy del campo y las costumbres por acá sí son irse de fiesta con los amigos y a beber, pero eso lo hacen los más jóvenes, yo ya tengo 50 años, a mi esposa y una hija y celebro es con ellas y con la familia”, comenta.

Sus padres, por la avanzada edad, no pueden permanecer solos, “porque todo puede pasar, que de pronto les caiga un globo y se prenda la casa”, dice. Añade que por más que en los alrededores haya fiesta, pólvora, música y algarabía, él prefiere estar al lado de ellos.

“Diciembre, hoy en día, es tiempo de compartir con la familia y de pensar en cambios para el año que viene, que también será difícil y habrá que trabajar mucho”, expresa.