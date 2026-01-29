No fue solo percepción: en enero llovió más del doble del promedio histórico registrado en Antioquia

El comentario más común en Antioquia desde que comenzó 2026 es que el año había arrancado con un clima inusual. “Está como raro el clima, mucho frío, demasiada agua”, “nunca había llovido tanto en enero”, fueron algunos de los comentarios.

Y tenían razón, los datos lo confirman. Corantioquia, a través del equipo técnico del Programa Integral Red Agua Piragua, realizó seguimiento al comportamiento de las precipitaciones en lo corrido de este año en los 87 municipios de su jurisdicción, aprovechando los datos registrados por las estaciones pluviométricas de la red de monitoreo del IDEAM, Piragua, Siata y Chirps en Antioquia y encontró que el departamento tuvo un acumulado promedio de precipitación de 242 mm en enero, con registros máximos que alcanzaron hasta 342 mm en algunas zonas específicas. En lo que va del año, según precisó la autoridad ambiental, se evidenció un aumento significativo en los niveles de precipitación en el Bajo Cauca y en el Suroeste de Antioquia.

Teniendo en cuenta que el valor histórico de precipitación de enero para el Departamento es de 87 mm, la entidad concluyó que, en términos generales, el comportamiento de las lluvias en la región corresponde a condiciones por encima de las normales, lo que incrementa los niveles de riesgo para la población.