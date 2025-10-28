Presuntos integrantes del Clan del Golfo asesinaron a dos mujeres después de revisarles el celular en el Norte antioqueño

Luego de que les revisaran el celular, al ser interceptadas por miembros del Clan del Golfo, dos mujeres fueron asesinadas en las últimas horas en el Norte antioqueño. Los hombres armados las sentenciaron luego de que les encontraran mensajes con presuntos miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, según los reportes judiciales.
Las muertes de ambas mujeres fueron en similares circunstancias y con algunas horas de diferencia. A la primera de ellas la ubicaron en la zona rural de la vereda La Paulina, corregimiento de Puerto Valdivia, el cual está ubicado a una hora y media del casco urbano de este municipio del Norte antioqueño.