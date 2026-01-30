Así fue como en menos de 5 horas mataron a 5 personas en el Suroeste antioqueño

Una madrugada de terror vivieron las comunidades rurales del Suroeste antioqueño este jueves, luego de que dos ataques armados casi simultáneos dejaran un saldo de cinco personas asesinadas en los municipios de Tarso y Andes. Los hechos, ocurridos en un lapso inferior a cinco horas, confirman la compleja situación de orden público que atraviesa la subregión debido a las disputas territoriales de grupos armados ilegales.
