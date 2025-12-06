Golpe al contrabando y a la extorsión: incautaron 6.600 pares de zapatos “chiviados” en Medellín

En desarrollo del Plan Navidad, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá obtuvo dos importantes resultados operativos en este arranque de temporada decembrina.

En un primer operativo realizado en una bodega ubicada en el sector de Barrio Colombia, al oriente de la ciudad, la Policía Fiscal y Aduanera –en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DIAN– se allanó un gran cargamento de tenis de contrabando.

Según se detalló, en la acción fueron encontrados 6.641 pares de calzado que imitaba marcas reconocidas y que habría ingresado al país sin cumplir los requisitos aduaneros.

El avalúo comercial, que al parecer pretendía ser distribuido durante la temporada navideña, supera los $1.716 millones. Se presume que el cargamento haría parte de las finanzas de los grupos delincuenciales “Caicedo” y “La Terraza”, que delinquen en Medellín y que utilizan el contrabando y la falsificación como fuentes de financiación.