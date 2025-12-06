Golpe al contrabando y a la extorsión: incautaron 6.600 pares de zapatos “chiviados” en Medellín

En desarrollo del Plan Navidad, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá obtuvo dos importantes resultados operativos en este arranque de temporada decembrina. En un primer operativo realizado en una bodega ubicada en el sector de Barrio Colombia, al oriente de la ciudad, la Policía Fiscal y Aduanera –en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DIAN– se allanó un gran cargamento de tenis de contrabando. Lea también: ¡Qué cambio! En Belén, le sacaron montones de basura y escombros a La Picacha Según se detalló, en la acción fueron encontrados 6.641 pares de calzado que imitaba marcas reconocidas y que habría ingresado al país sin cumplir los requisitos aduaneros. El avalúo comercial, que al parecer pretendía ser distribuido durante la temporada navideña, supera los $1.716 millones. Se presume que el cargamento haría parte de las finanzas de los grupos delincuenciales “Caicedo” y “La Terraza”, que delinquen en Medellín y que utilizan el contrabando y la falsificación como fuentes de financiación. También bajo el Plan Navidad, el GAULA Metropolitano desarrolló una operación dirigida a desarticular redes dedicadas a la extorsión, delito que históricamente aumenta en la temporada de fin de año debido al mayor flujo de compradores, visitantes y comerciantes. Tras 22 días de labores investigativas, se logró la captura por orden judicial de cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial “Caicedo”, identificados como alias Guajiro —presunto coordinador de la estructura—, Gafas, Barbas y Chamo. Lea también: A otro heredero del “Mono Rolex” lo asesinaron en una playa de Cartagena De acuerdo con la investigación, estas personas estarían exigiendo pagos semanales entre $20.000 y $45.000 pesos a comerciantes formales e informales de los sectores de Maturín, Cisneros, San Antonio y La Alhambra, afectando a cerca de 100 personas y establecimientos. Durante los procedimientos se incautaron cinco teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a análisis para determinar su relación con otros eventos extorsivos. Los detenidos son requeridos por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir y lesiones personales. Tras las audiencias preliminares, a los capturados les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario, y podrían enfrentar penas superiores a 20 y hasta más de 30 años de prisión.