Cayó uno de los hombres más buscados por cometer delitos sexuales en Antioquia: lo buscaban desde 2023

Uno de los hombres incluidos en el cartel de los más buscados por delitos sexuales en Antioquia fue capturado en las últimas horas por la Policía Nacional. Se trata de Diego Alejandro Pérez Ramírez, señalado de cometer agresiones contra niñas y mujeres en el departamento.

El capturado, de 28 años, tenía vigente una orden de captura expedida por el Juzgado Promiscuo Primero Municipal de Betania por el delito de acto sexual violento agravado, relacionado con hechos ocurridos el 10 de octubre de 2023. La detención se produjo en el municipio de Rovira, en el departamento del Tolima, donde el hombre se encontraba prófugo de la justicia.

Por información que permitiera su ubicación, la Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de hasta $50 millones. Tras su captura, Pérez Ramírez fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso de judicialización correspondiente.

Esta captura hace parte de las acciones adelantadas por las autoridades para dar con los responsables de delitos sexuales en Antioquia. Recordemos que la Gobernación había publicado un cartel con los 18 hombres más buscados por delitos sexuales en hechos cometidos en Apartadó, Arboletes, Betania, San Carlos, Carepa, El Bagre, Santo Domingo, Turbo, Zaragoza, San Juan de Urabá, San Vicente Ferrer, San Rafael, El Retiro, Apartadó, Granada e Ituango.

Producto de este cartel, hace unos días, también fue capturado Freddy Gil Hernández, requerido por el delito de acceso carnal abusivo en el municipio de San Rafael, y se registró la entrega voluntaria de José Miguel Álvarez Ramos, quien tenía una orden de captura por actos sexuales con una menor de 14 años en San Juan de Urabá.

Cabe aclarar que las líneas habilitadas para dar información que permita ubicar y capturar a los personajes expuestos en el cartel de los más buscados, son la línea única de atención de emergencias 123, o los números 321394 7094 y 3146887759.