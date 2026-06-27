En video: Bomberos de Rionegro evitaron que vehículo cayera desde el séptimo piso de un edificio residencial

En la tarde de este sábado, 27 de junio, se presentó una emergencia que pudo terminar en tragedia en Rionegro, Antioquia, luego de que un vehículo quedara suspendido en el vacío tras un accidente ocurrido en el parqueadero de un séptimo piso, en una unidad residencial.
De acuerdo con información del Cuerpo Oficial de Bomberos de Rionegro, el incidente ocurrió hacia el mediodía en el edificio Portón del Tranvía, cuando el conductor de un vehículo, al parecer, perdió el control mientras realizaba una maniobra de estacionamiento en el séptimo piso del parqueadero.