Cárcel de menores para el adolescente que habría ordenado el asesinato de su abuela y de su tía en Envigado

Un joven de 17 años estaría detrás del asesinato de la periodista María Victoria Correa, y de Nohelia Correa, la primera tía abuela y la segunda abuela. Los sicarios ya fueron condenados a 17 años de prisión.

  Dentro de esta panadería en Envigado ocurrió el ataque sicarial en marzo del 2025 donde murieron dos mujeres y otra fue herida. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN Y CORTESÍA
    Dentro de esta panadería en Envigado ocurrió el ataque sicarial en marzo del 2025 donde murieron dos mujeres y otra fue herida. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN Y CORTESÍA
  La fotografía corresponde al momento en que el menor de edad y otros familiares de las víctimas dan sus primeras declaraciones a las autoridades en el lugar del crimen. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN.
    La fotografía corresponde al momento en que el menor de edad y otros familiares de las víctimas dan sus primeras declaraciones a las autoridades en el lugar del crimen. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN.
El Colombiano
El Colombiano
23 de octubre de 2025
bookmark

Este jueves, un juez con funciones de control de garantías del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes impuso medida de internamiento preventivo en centro especial de reclusión en contra de un adolescente de 17 años, de nombre Miguel Ángel, que habría ordenado el crimen de su tía abuela María Victoria Correa (70 años) y de su abuela, María Nohelia Correa (75 años), en Envigado el pasado 28 de marzo.

Entérese: Así ocurrió el crimen de la periodista María Victoria Correa y su hermana dentro de una panadería en Envigado

Los hechos investigados ocurrieron en una panadería del sur del Valle de Aburrá donde las mujeres, ya pensionadas, se reunían a tomar café y a compartir todas las semanas.

Sin embargo, ese día se habían reunido justamente para celebrarle el cumpleaños al menor que, según las autoridades, habría planeado el asesinato.

Ese día, las dos mujeres estaban acompañadas de su sobrino, Miguel Ángel. Allí, dos hombres ingresaron y atacaron con arma de fuego a la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez, y a su hermana Nohelia, abuela del procesado, causándoles las muerte. En el suceso resultó lesionada otra familiar de las fallecidas, de 73 años.

La fotografía corresponde al momento en que el menor de edad y otros familiares de las víctimas dan sus primeras declaraciones a las autoridades en el lugar del crimen. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN.
La fotografía corresponde al momento en que el menor de edad y otros familiares de las víctimas dan sus primeras declaraciones a las autoridades en el lugar del crimen. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el adolescente habría contratado, por medio de un tercero, a los sicarios que asesinaron a sus familiares con él ahí presente.

Al parecer, el joven quería quedarse con unas propiedades gracias a la herencia y habría pagado por el sicariato más de $100 millones

Aunque desde el día del atentado algunas versiones e hipótesis señalaron al joven como el presunto determinador del crimen, este fue capturado ayer 22 de octubre por servidores del CTI y la Policía Nacional durante una diligencia judicial adelantada en una finca del corregimiento Llanogrande de Rionegro (Antioquia), en la que fueron incautados dos manuscritos con información relevante para el caso y 24 proyectiles de diferente calibre.

Es importante señalar que el pasado 14 octubre fueron condenados a 17 años y 6 meses de prisión Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, quienes llevaron a cabo el homicidio y llegaron a un acuerdo judicial con la Fiscalía.

Durante las audiencias concentradas el adolescente no se allanó a los cargos que le imputó una fiscal de la Unidad de Responsabilidad para Adolescentes (URPA), por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, en calidad de determinador.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué investigan una herencia en el caso de María Victoria Correa?
Las autoridades establecieron que la disputa por bienes valorados en cerca de 3.000 millones de pesos sería el móvil del crimen, descartando un ataque por su labor periodística.
¿Cuál es la medida judicial para un menor de 17 años implicado en homicidio?
Al ser menor de edad, el implicado será procesado bajo la Ley de Infancia y Adolescencia, y posiblemente remitido a un centro especializado, no a prisión convencional.
¿Cuántos están condenados hasta ahora por el asesinato de la periodista?
Tres hombres fueron condenados a 17 años y seis meses por su rol como autores materiales del doble homicidio

