Cárcel para una pareja por explotación sexual de tres niñas en el norte del Valle de Aburrá

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una pareja que habría instrumentalizado a tres niñas en el norte del Valle de Aburrá para que sostuvieran relaciones sexuales.

Le recomendamos leer: Cogieron en Medellín a otro extranjero demandando sexo por dinero a menores de edad

Según informó la Fiscalía, la medida recae contra Karen Castrillón Flórez y Óscar Modesto Franco Martínez, quienes habrían cometido el ilícito en el municipio de Copacabana.

De acuerdo con la documentación recabada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), en abril de 2024, Castrillón Flórez, de 22 años, habría contactado e instrumentalizado a tres menores de edad para que fueran a una finca del mencionado municipio y tuvieran relaciones sexuales con Franco Martínez, de 70 años, a cambio de dinero.

Además, los investigadores habrían constatado que efectivamente las menores de edad habrían sido recogidas y trasladadas hasta el predio rural donde Franco Martínez les daba licor en abundancia y luego abusaba sexualmente de ellas.

Por esto, la Fiscalía le imputó a la mujer los delitos de proxenetismo con menor de edad e inducción a la prostitución, en tanto que el adulto mayor fue judicializado por demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir.

Ninguno de los dos aceptó los cargos, pero fueron dejados a disposición de la Policía mientras avanza el caso penal.

En los últimos días, las autoridades del área metropolitana de Medellín han dado cuenta de varios resultados positivos contra la explotación sexual de menores de edad.

El martes fue presentado por la Policía un estadounidense al que capturaron en El Poblado tras la denuncia de una persona que vio que este estaría transando dinero por sexo con menores de edad en el Parque Lleras.

En el procedimiento, al realizar las labores de identificación, los uniformados que atendieron el caso establecieron que una de las adolescentes que estaban con el extranjero presentó un documento que no correspondía a su identidad y posteriormente verificaron que se trataba de una menor de edad, de 16 años.

También le sugerimos ver: Cerraron motel en Medellín señalado por la Fiscalía de permitir la explotación de niñas

Además, el viernes de la semanas pasada, 12 de junio, la Fiscalía pidió iniciar un proceso de extinción de dominio sobre dos inmuebles ubicados en el Centro de Medellín que presuntamente estarían siendo utilizados para explotar sexualmente a menores de edad.

Uno es un motel localizado en el centro de la ciudad y el otro es un inmueble diferente, del cual las autoridades no mencionaron sus características ni ubicación.

En sus pesquisas, la entidad de investigación concluyó que en el motel salían y entraban constantemente niñas y adolescentes, quienes eran explotadas sexualmente por adultos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Además de presuntamente facilitar estas actividades de tipo sexual con menores de edad, la Fiscalía también sostuvo que en uno de esos dos recintos se almacenaban y se vendían drogas ilegales.