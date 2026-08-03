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Presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que acabará las APPA de Petro en Antioquia

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) serán derogadas, según anunció el futuro jefe de Estado. El Suroeste, el más beneficiado con la decisión.

  • Concordia fue el primer municipio de Antioquia declarado como zona APPA por parte del gobierno Petro. FOTO: EL COLOMBIANO
    Concordia fue el primer municipio de Antioquia declarado como zona APPA por parte del gobierno Petro. FOTO: EL COLOMBIANO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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La restricción en el uso de la tierra en Antioquia y el país será historia, luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, le instruyera a su ministro de Agricultura, Indalecio Dangong, derogar las resoluciones que dieron vida a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que nació con la idea de proteger los suelos de mayor vocación agrícola.

“La decisión busca eliminar restricciones que afecten injustificadamente el uso productivo de la tierra, devolverles la confianza a los productores e inversionistas y crear mejores condiciones para generar empleo, aumentar la oferta de alimentos y fortalecer la economía del campo”, señaló el presidente electo.

La derogatoria de estas resoluciones comenzará el próximo viernes 7 de agosto, una vez De la Espriella asuma el poder, todo con el fin de aumentar el aprovechamiento de la tierra, algo que se restringía con la creación de las APPA, situación que generó conflictos, principalmente, en el Suroeste antioqueño.

A través del Ministerio de Agricultura, el gobierno Petro ya había declarado como zonas APPA los municipios de Fredonia, Venecia y Concordia, en Antioquia, y se les había hecho una destinación para la producción de aguacate, banano, café, caña, frijol, limón, lulo, maíz, mandarina, maracuyá, entre otros. La idea es que se implementara en los 23 municipios de esta subregión.

Entérese: “Hay incertidumbre en el Suroeste por áreas de protección para producción de alimentos”: secretario de Desarrollo Económico

Uno de los mayores críticos de las APPA en Antioquia fue el gobernador Andrés Julián Rendón, puesto que aseguró que se estaban afectando los territorios, condicionando sus tierras para un único uso y perjudicando a otro tipo de productores.

Además, la Contraloría encontró riesgos sociales, ambientales y económicos, luego de un estudio detallado que realizó y dio a conocer el pasado 30 de abril.

Le puede interesar: Ministerio de Agricultura declaró a Concordia, Antioquia, como la primera zona Appa del departamento, ¿qué significa?

“Se encontraron debilidades en la aplicación del ítem d) del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, relativo a las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos de desastres, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales, y las relacionadas con la gestión del cambio climático”, señaló esta entidad.

Además, durante esta evaluación se encontró que había deficiencias en la coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, llegando a presentarse, incluso, una falta de competencia funcional que afectaría cualquier proceso relacionado con las APPA.

Una de las mayores defensoras de esta iniciativa es la ministra de Agricultura saliente, Martha Carvajalino, quien en una entrevista con EL COLOMBIANO aseguró que con esta iniciativa se buscaba reducir la presión alimentaria en el departamento.

“Para el caso de Antioquia, si no protegemos el suelo, Medellín va a tener una presión respecto al abastecimiento. Lo que ha venido pasando en Colombia, y esto lo dicen datos dramáticos, es que hemos perdido nuestros suelos con mayor capacidad agrológica”, señaló la jefe de cartera.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)?
Las APPA son zonas creadas por el Ministerio de Agricultura para proteger los suelos con mayor vocación agrícola y priorizar la producción de alimentos. Su objetivo era conservar tierras estratégicas para cultivos y evitar cambios de uso que afectaran la seguridad alimentaria.
2. ¿Por qué el presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó derogar las APPA?
Según el presidente electo, la decisión busca eliminar restricciones que, a su juicio, limitan el uso productivo de la tierra, incentivar la inversión, generar empleo en el campo y aumentar la producción de alimentos.
3. ¿Cuándo entrará en vigor la derogatoria de las APPA en Colombia?
De acuerdo con el anuncio oficial, la derogatoria comenzará el 7 de agosto, una vez Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia y dé la instrucción al Ministerio de Agricultura para dejar sin efecto las resoluciones que crearon estas áreas.

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