Presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que acabará las APPA de Petro en Antioquia

“La decisión busca eliminar restricciones que afecten injustificadamente el uso productivo de la tierra, devolverles la confianza a los productores e inversionistas y crear mejores condiciones para generar empleo, aumentar la oferta de alimentos y fortalecer la economía del campo”, señaló el presidente electo.

La restricción en el uso de la tierra en Antioquia y el país será historia, luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, le instruyera a su ministro de Agricultura, Indalecio Dangong, derogar las resoluciones que dieron vida a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que nació con la idea de proteger los suelos de mayor vocación agrícola.

La derogatoria de estas resoluciones comenzará el próximo viernes 7 de agosto, una vez De la Espriella asuma el poder, todo con el fin de aumentar el aprovechamiento de la tierra, algo que se restringía con la creación de las APPA, situación que generó conflictos, principalmente, en el Suroeste antioqueño.

A través del Ministerio de Agricultura, el gobierno Petro ya había declarado como zonas APPA los municipios de Fredonia, Venecia y Concordia, en Antioquia, y se les había hecho una destinación para la producción de aguacate, banano, café, caña, frijol, limón, lulo, maíz, mandarina, maracuyá, entre otros. La idea es que se implementara en los 23 municipios de esta subregión.

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Uno de los mayores críticos de las APPA en Antioquia fue el gobernador Andrés Julián Rendón, puesto que aseguró que se estaban afectando los territorios, condicionando sus tierras para un único uso y perjudicando a otro tipo de productores.

Además, la Contraloría encontró riesgos sociales, ambientales y económicos, luego de un estudio detallado que realizó y dio a conocer el pasado 30 de abril.

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“Se encontraron debilidades en la aplicación del ítem d) del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, relativo a las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos de desastres, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales, y las relacionadas con la gestión del cambio climático”, señaló esta entidad.

Además, durante esta evaluación se encontró que había deficiencias en la coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, llegando a presentarse, incluso, una falta de competencia funcional que afectaría cualquier proceso relacionado con las APPA.