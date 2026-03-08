Seis capturas y 182 comparendos dejó jornada electoral en Antioquia

Un total de seis capturas por diferentes delitos electorales y 182 comparendos hasta la tarde de este domingo fue el balance entregado por las autoridades en Antioquia durante la jornada de elecciones legislativas.
Según informó el gobernador Andrés Julián Rendón, la jornada transcurrió en calma en la mayor parte del territorio, salvo algunas situaciones en algunos municipios.
“Es un balance muy positivo, toda vez que las autoridades, no solo nuestros uniformados de las Fuerzas Militares y de Policía, sino todos los órganos de control, por supuesto los servidores de la Registraduría Nacional y las distintas autoridades civiles, garantizaron la libre concurrencia de los antioqueños a las urnas, a ejercer ese sagrado derecho al voto”, dijo el mandatario seccional.