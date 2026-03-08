Seis capturas y 182 comparendos dejó jornada electoral en Antioquia

Un total de seis capturas por diferentes delitos electorales y 182 comparendos hasta la tarde de este domingo fue el balance entregado por las autoridades en Antioquia durante la jornada de elecciones legislativas. Según informó el gobernador Andrés Julián Rendón, la jornada transcurrió en calma en la mayor parte del territorio, salvo algunas situaciones en algunos municipios. En contexto: Una seguidora de Petro, tres mujeres que “votaron” antes y un hombre con dinero sospechoso, las denuncias en puestos de votación de Medellín “Es un balance muy positivo, toda vez que las autoridades, no solo nuestros uniformados de las Fuerzas Militares y de Policía, sino todos los órganos de control, por supuesto los servidores de la Registraduría Nacional y las distintas autoridades civiles, garantizaron la libre concurrencia de los antioqueños a las urnas, a ejercer ese sagrado derecho al voto”, dijo el mandatario seccional.

“Se presentaron situaciones que ninguna revistió gravedad, todas ellas atendidas por las autoridades, lo que es una clara muestra de la gran presencia institucional que se hizo para este certamen electoral”, añadió. Dentro de eventos de orden público, Rendón señaló que se tuvo un reporte de un combate entre la Fuerza Pública y estructuras del Clan del Golfo en el municipio de Yondó, en inmediaciones de la vereda Puerto Matilde. Lea además: Cabezas del Estado llaman a acatar resultados en medio de críticas de Petro al sistema electoral Así mismo, la Gobernación aludió al hallazgo de los cuerpos sin vida de cinco personas en el municipio de Vegachí, pero ninguno de estos dos últimos hechos estaría asociado a las elecciones. También el gobernador confirmó que en el sector La Paulina se habría perpetrado un intento de escaramuza.

“Esta mañana en el sector de La Paulina, en la troncal que conduce a la Costa Atlántica, bandidos trataron de hacer una escaramuza, de impedir el libre ejercicio del proceso electoral, pero por fortuna las autoridades reaccionaron de forma oportuna y lograron neutralizar estos hechos”, añadió. Además de estos eventos, cabe recordar que en el transcurso del día se reportaron algunas situaciones en la región metropolitana, como un hombre que portaba $11 millones en efectivo y publicidad de una fórmula al Congreso.



