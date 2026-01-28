Capturan en Rionegro a mexicano solicitado por secuestro que terminó con la muerte de dos personas: así fue el operativo

En un operativo desarrollado en el municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia, las autoridades capturaron a un mexicano que era requerido con fines de extradición por las autoridades judiciales de su país, señalado de participar en un caso de secuestro agravado que terminó con el asesinato de dos personas.

La captura se realizó el pasado 24 de enero de 2026, luego de un trabajo articulado entre varias entidades. De acuerdo con la investigación de las autoridades, el hombre era requerido por una jueza de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, por hechos ocurridos el 11 de febrero de 2025.

En esa fecha, presuntamente habría ordenado la privación ilegal de la libertad de dos personas con el propósito de exigir un rescate. Sin embargo, al no obtener el pago solicitado, las víctimas fueron asesinadas.

“Fue una captura que se realizó en el municipio de Rionegro. En cumplimiento a una solicitud formal de las autoridades judiciales de los Estados Unidos Mexicanos. Fue una cooperación que se hizo con entes internacionales, a través de Interpol, la Fiscalía General de la Nación y las unidades también de Migración Colombia”, señaló Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

El extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes para su eventual extradición a México, donde deberá comparecer ante la justicia por los crímenes cometidos.