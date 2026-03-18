Un mexicano y un paisa fueron capturados por comercializar tusi a domicilio en Envigado

Una estructura que se dedicaba por vender droga a domicilio en Envigado fue descubierta por las autoridades y tras meses de investigaciones cayeron a una vivienda de la cual saldrían decenas de unidades de tusi y otras sustancias. En el operativo cayeron un mexicano y un paisa.
La captura se realizó este lunes en el sector Alto de las Flores, en este municipio del sur del Valle de Aburrá, luego de que las autoridades recibieran constantes llamados de la comunidad, denunciando los comportamientos irregulares que se presentaban en la propiedad en cuestión.