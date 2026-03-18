Un mexicano y un paisa fueron capturados por comercializar tusi a domicilio en Envigado

Una estructura que se dedicaba por vender droga a domicilio en Envigado fue descubierta por las autoridades y tras meses de investigaciones cayeron a una vivienda de la cual saldrían decenas de unidades de tusi y otras sustancias. En el operativo cayeron un mexicano y un paisa. La captura se realizó este lunes en el sector Alto de las Flores, en este municipio del sur del Valle de Aburrá, luego de que las autoridades recibieran constantes llamados de la comunidad, denunciando los comportamientos irregulares que se presentaban en la propiedad en cuestión.

El secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez, explicó que “en una operación liderada por la Policía, en articulación con la Fiscalía, se llevó a cabo una diligencia de registro y allanamiento en la que se incautaron varios elementos relacionados con el tráfico de drogas mediante domicilio”. Entérese: Fármacos para perros: la nueva mezcla que usan los traficantes para hacer tusi en Medellín De acuerdo con las investigaciones, desde esta vivienda se haría la coordinación para llevar los estupefacientes hasta la vivienda y se está investigando si también allí se estaría produciendo el tusi.

Todo porque entre los elementos hallaron 22 frascos de ketamina, uno de los principales químicos con los que se fabrica la también llamada “cocaína rosada”. Además, de tusi se incautaron 800 dosis que estaban distribuidas y listas para ser comercializadas. Le puede interesar: Las 43 caras que tiene el tusi en el mercado negro de Medellín También se encontraron 80 cigarrillos de marihuana y elementos que se utilizarían para la dosificación de los estupefacientes antes de ser vendidos a quienes se los solicitaran a través de llamadas o redes sociales.