Capturaron en una urbanización de La Estrella, Antioquia, a un cabecilla criminal de Ecuador

Las autoridades capturaron en la mañana de este miércoles a Marlon Andrés Valencia Espinoza, alias Fénix, cabecilla de la estructura Los Tiguerones, una de las bandas criminales más peligrosas de Ecuador. Se estaba ocultando en un conjunto residencial del municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá.
Agentes de la Dijín de la Policía Nacional, provenientes de Bogotá, llegaron a la Urbanización Alabama, en la calle 77 sur con la carrera 54, al tener información del paradero de este cabecilla, quien se presentaba como Ezequiel David Angulos Reascos, de nacionalidad colombiana, con el fin de evadir a las autoridades colombianas y ecuatorianas que lo estaban buscando.