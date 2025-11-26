Capturaron en una urbanización de La Estrella, Antioquia, a un cabecilla criminal de Ecuador

Agentes de la Dijín de la Policía Nacional, provenientes de Bogotá, llegaron a la Urbanización Alabama, en la calle 77 sur con la carrera 54, al tener información del paradero de este cabecilla, quien se presentaba como Ezequiel David Angulos Reascos, de nacionalidad colombiana, con el fin de evadir a las autoridades colombianas y ecuatorianas que lo estaban buscando.

Las autoridades capturaron en la mañana de este miércoles a Marlon Andrés Valencia Espinoza, alias Fénix, cabecilla de la estructura Los Tiguerones, una de las bandas criminales más peligrosas de Ecuador. Se estaba ocultando en un conjunto residencial del municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá.

Alias Fénix es conocido dentro de Los Tiguerones como uno de los abanderados de las extorsiones, secuestros, sicariatos, hurtos y tráfico de estupefacientes en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manta, por lo que era buscado por las autoridades del vecino país. Había llegado hace siete meses al conjunto residencial en cuestión.

Sin embargo, al parecer se encontraba hace algo más de tres años en Colombia, porque incluso se llegó a casar con una antioqueña y tiene un hijo de un año, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

A este se suma un segundo hijo, de dos años, en Pereira, donde se radicó inicialmente y conoció a otra mujer, a la cual embarazó. Desde mediados del año pasado decidió radicarse en Antioquia.

Además de haber cambiado su identidad, en medio de su estrategia evasiva, Valencia Espinosa se presentaba en algunos entornos como comerciante de camarones y en otros como inversionista.

Entérese: EXCLUSIVO | Él era alias El Ecuatoriano, el presunto capo de Los Choneros dado de baja en una finca de Rionegro, Antioquia

Las autoridades avanzan en las investigaciones de la presencia de alias Fénix en el país, aunque se maneja una hipótesis de que estaría coordinando la logística con el Clan del Golfo para realizar negociaciones entre ambas estructuras, tanto en Colombia como en Ecuador.

Según los seguimientos de las autoridades, también se pudo establecer que en Colombia hacía gastos suntuosos en viajes a fincas de todo el Eje Cafetero y Antioquia, así como en la compra de vehículos de mediana y alta gama. Además, a sus dos parejas en Colombia les pagó a médicos para que les hicieran múltiples intervenciones estéticas.

Cabe recordar que alias Fénix es el quinto cabecilla criminal ecuatoriano que cae en Antioquia, bien sea capturado por las autoridades o abatido en procedimientos judiciales.

El primero fue Júnior Alexánder Roldán Paredes, alias JR, a quien asesinaron en Fredonia el 6 de mayo de 2023. El 12 de septiembre del mismo año se robaron su cadáver del cementerio de Envigado.

Le puede interesar: Asesinaron a un presunto narco albanés en El Poblado (Medellín) y ya capturaron a los presuntos asesinos

El pasado 4 de octubre, en las afueras del centro comercial Santafé, en El Poblado, fue asesinado el albanés Arthur Tucci, quien tendría vínculo con organizaciones del país de la mitad del mundo.

El 29 de septiembre fue capturado Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, a quien interceptaron saliendo de un hotel en el barrio Santa Teresita, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), y allí lo capturaron integrantes de la Policía Nacional y las autoridades ecuatorianas.