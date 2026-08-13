Capturan a dos sospechosos de asesinato de guardián del Inpec a las afueras de la cárcel de Itagüí

En un operativo relámpago, agentes de la Policía arrestaron a los dos principales sospechosos del asesinato de un guardián del Inpec en inmediaciones de la cárcel de Itagüí durante la mañana de este jueves. Según informaron las autoridades, la acción se produjo en medio de un plan candado que se desplegó luego de que se tuviera conocimiento del crimen. En contexto: ¡Atención! Asesinaron a guardián del Inpec a pocos metros de la cárcel de Itagüí La Policía señaló que los detenidos son dos hombres de 19 y 32 años, quienes fueron seguidos a través de las cámaras de seguridad del municipio de Itagüí, presuntamente cuando intentaban huir.

Lo que se sabe del crimen

El asesinato que investigan las autoridades ocurrió este jueves, cuando el guardián el Inpec, Wilber Ferney Martínez Sana, fue acribillado por hombres armados hacia las 6:10 de la mañana. El ataque se perpetró en el barrio San Francisco, en inmediaciones de la carrera 70 con la calle 25 y a poca distancia de la cárcel de Itagüí, hacia se dirigía para iniciar su jornada laboral. Además de estar encargado de custodiar a los presos de ese penal de máxima seguridad, Martínez era uno de los directivos de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), uno de los sindicatos del Inpec. Lea también: Gobernador Rendón alerta un “reacomodo criminal” por traslado de 103 cabecillas de Itagüí Desde esa organización se emitió un pronunciamiento repudiando el crimen y rechazando la violencia contra los guardianes. “Rechazamos categóricamente la violencia y los actos criminales que siguen cobrando la vida de nuestros compañeros. No podemos acostumbrarnos a que quienes trabajan y sirven al país sean silenciados por las balas”, expresaron. De igual forma, defensores de derechos humanos hicieron un llamado a proteger la vida de los trabajadores del Inpec. “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Inpec y a todas las instituciones competentes para que se adopten medidas reales y efectivas que protejan la vida e integridad tanto del personal penitenciario como de la población privada de la libertad”, expresó Jorge Carmona Vélez, defensor de derechos humanos del sistema penitenciario.

¿Quién estaría tras el crimen?

Aunque por ahora las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el crimen del guardián del Inpec, el hecho se produce en medio de un clima enrarecido por el traslado de 17 cabecillas precisamente de la cárcel de Itagüí el pasado 8 de abril, muchos de ellos implicados en la cuestionada parranda vallenata ocurrida en ese penal. Siga leyendo: De la Espriella anuncia “mano de hierro” contra las estructuras criminales luego del traslado de 117 presos Además de esos cabecillas, quienes participaron en los diálogos de paz urbana del gobierno del expresidente Gustavo Petro, de la cárcel de Itagüí fueron trasladados un total de 104 presos. La Policía señaló que las dos personas capturadas fueron objeto de un cerco policial luego de que las autoridades fueran alertadas del crimen e iniciaran un proceso de rastreo a través del circuito de cámaras de seguridad de Itagüí. En dicho monitoreo, la Policía identificó que los sospechosos se movilizaban en un vehículo, el cual fue interceptado por uniformados. Cuando realizaron la detención, los oficiales encontraron en poder de los sospechosos un arma de fuego y un silenciador. Los implicados quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

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