Conmebol y Federación Colombiana de Fútbol donarán un millón de dólares para los damnificados por el terremoto

Los voceros de la Federación Colombiana de Fútbol informaron que, en conjunto con la Conmebol, donará al país un millón de dólares para que sean usados para los damnificados por el terremoto de magnitud 7.4 que afectó a Colombia este lunes.

Las dos entidades se mostraron solidarias con las personas que han perdido familiares, que perdieron sus casas y que están viviendo esta tragedia tanto en Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.

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En el comunicado, la Federación expresa que “en momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente, debe mantenerse unida y fiel al compromiso social que caracteriza al deporte en la región. Por este motivo, ambas instituciones unen esfuerzos para extender una mano solidaria al pueblo colombiano en este momento de extrema dificultad”.

Asimismo, aclararon que la contribución económica será canalizada a través de la campaña Colombia, un solo Corazón, que lidera la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda.

Finalmente, en el comunicado concluyen que desde la Conmebol con su presidente Alejandro Domínguez y la FCF con Ramón Jesurun a la cabeza, “hacemos un llamado a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y a la afición en general a continuar apoyando iniciativas de recolección de fondos e insumos impulsadas para atender esta emergencia nacional”.