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Conmebol y Federación Colombiana de Fútbol donarán un millón de dólares para los damnificados por el terremoto

Jugadores como Jhon Córdoba, Luis Díaz y Jhon Arias también están haciendo campañas de donación.

  • Este es uno de los lugares en los que se sigue con la remoción de escombros y tratando de recuperar cuerpos o personas con vida en Pereira. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Este es uno de los lugares en los que se sigue con la remoción de escombros y tratando de recuperar cuerpos o personas con vida en Pereira. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Los voceros de la Federación Colombiana de Fútbol informaron que, en conjunto con la Conmebol, donará al país un millón de dólares para que sean usados para los damnificados por el terremoto de magnitud 7.4 que afectó a Colombia este lunes.

Las dos entidades se mostraron solidarias con las personas que han perdido familiares, que perdieron sus casas y que están viviendo esta tragedia tanto en Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.

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En el comunicado, la Federación expresa que “en momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente, debe mantenerse unida y fiel al compromiso social que caracteriza al deporte en la región. Por este motivo, ambas instituciones unen esfuerzos para extender una mano solidaria al pueblo colombiano en este momento de extrema dificultad”.

Asimismo, aclararon que la contribución económica será canalizada a través de la campaña Colombia, un solo Corazón, que lidera la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda.

Finalmente, en el comunicado concluyen que desde la Conmebol con su presidente Alejandro Domínguez y la FCF con Ramón Jesurun a la cabeza, “hacemos un llamado a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y a la afición en general a continuar apoyando iniciativas de recolección de fondos e insumos impulsadas para atender esta emergencia nacional”.

De esta manera, estas entidades se suman con ayudas, así como ya lo han hecho jugadores de la Selección Colombia como Jhon Arias, que envió dos aviones con suministros y alimentos, o Luis Díaz, que recolecta alimentos y otros elementos en Barranquilla, y el chocoano Jhon Córdoba, que hizo un llamado para donar, este jueves, en el Viva Envigado alimentos, kit de aseo, pañales, agua, sábanas, colchones, colchonetas y todos los elementos que sirvan para atender las primeras necesidades básicas de los damnificados que perdieron todo.

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Vea además: Nacional y Medellín dan ejemplo: sus jugadores salen a las calles a recibir donaciones y alientan la solidaridad

Bloque de preguntas y respuestas

¿A cuánto asciende la donación de la FCF y Conmebol para los damnificados del terremoto en Colombia?
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Conmebol donarán en conjunto un millón de dólares para atender a las víctimas y afectados por el sismo.
¿Cómo se distribuirá el dinero donado por la FCF y la Conmebol?
El dinero será entregado y administrado a través de la campaña institucional “Colombia, un solo Corazón”, la cual es liderada por la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda.
¿Qué departamentos de Colombia recibirán ayuda por el terremoto según la FCF?
Las ayudas están destinadas a las zonas afectadas reportadas en la comunicación oficial, específicamente en los departamentos de Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.

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