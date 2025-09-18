Por una foto en redes sociales, capturaron a cabecilla del Clan del Golfo que estaría tras la muerte de 4 soldados en el Nordeste

Una foto que publicó una mujer en sus redes sociales, en medio de un encuentro, permitió la captura de John Fredy Rengifo, alias Joao o 88, cabecilla del Clan del Golfo que estaría tras la muerte de cuatro soldados el año pasado en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño. Su detención se produjo en la ruralidad del municipio de Amalfi.
Después de varios meses, uno de los investigadores estaba haciendo la verificación de las redes sociales y en ese momento vio como una mujer publicó una foto con este hombre, hecho que permitió dar con su ubicación y proceder con su captura, labor que realizaron tropas de la brigada 14 del Ejército.