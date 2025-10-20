¡Se iba a volar en un bus! Policía dio detalles de captura de un hombre en Rionegro

Las autoridades de Rionegro brindaron más detalles de la detención de un hombre señalado de cometer un homicidio en zona urbana de este territorio del Oriente de Antioquia.

Según informaron las autoridades rionegreras, que a la línea de emergencia 123 se reportó un tiroteo en el barrio Cuatro Esquinas, del área urbana de este municipio que habría dejado una persona muerta.

Tras conocerse el hecho, los encargados del Centro de Monitoreo y Control junto a funcionarios de la Alcaldía y a uniformados de la Policía iniciaron la búsqueda del sospechoso. Así pudieron observar a un sujeto que abandonaba una motocicleta e intentaba ocultarse abordando una buseta.

De la situación fueron avisados los policías del CAI del sector Cuatro Esquina, quienes detuvieron el automotor de servicio público, capturaron al sospechoso y posteriormente lo dejaron a disposición de las autoridades competentes junto al arma y a la motocicleta incautadas.