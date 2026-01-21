Sentado en una banca del Parque del Artista: así sorprendieron a presunto implicado en masacre de Andes

Uno de los principales sospechosos de la masacre ocurrida en Andes en marzo de 2025 fue sorprendido por la Policía mientras estaba sentado en una banca del Parque del Artista en Itagüí.
La captura fue anunciada por la Alcaldía de este último municipio, desde donde se señaló que el sospechoso cayó gracias al sistema de cámaras de seguridad y la rápida reacción de la Policía.
En contexto: Masacre en Andes, Antioquia, ocurrió en el epicentro de la guerra entre el Clan del Golfo y La Terraza
El operativo se desplegó durante la madrugada, cuando los operarios del circuito cerrado de televisión de Itagüí detectaron a una persona con actitud sospechosa, sentada en una banca de ese parque ubicado en el norte de Itagüí.
Hacia las 5:40 de la mañana al lugar llegó, en una reacción relámpago, una patrulla de la Policía, que interceptó al hombre y le pidió los papeles para revisar sus antecedentes judiciales.