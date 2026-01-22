Así son los “candeleos”, las carreras en moto en vía a Las Palmas que han dejado cinco muertos

Un golpe seco fue lo que escucharon los amigos de Juan Esteban Orozco Peláez, luego de que este estrellara su moto de alto cilindraje contra otra moto en una recta de la variante a Palmas. Quienes iban en el recorrido con él a más de 150 kilómetros por hora por este corredor pensaron que se le había dañado el motor, pero se encontraron con la trágica escena de una moto en llamas y su amigo tendido a un costado de este corredor vial.
Así fue la escena del accidente ocurrido al mediodía del pasado domingo en el kilómetro 3+780, en la vereda Yarumal, de Rionegro, donde se produjo la colisión que le costó la vida a este motociclista experto de 39 años, y a Santiago Pérez Arroyave, de 21 años, quien conducía una Bajaj Pulsar 200, la moto que acabó incendiada en la mitad de la vía tras la colisión.